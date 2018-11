„Bijbel heeft kracht om levens te veranderen”

„De Bijbel is de gids voor mijn leven”, zegt Rick van Heusden, directeur van Bible League Nederland. „Met onze organisatie willen we iedereen in de wereld toegang geven tot dit Boek. Maar we willen mensen niet alleen een Bijbel geven; we willen hen ook uitleggen wat er staat, zodat ze God Zélf leren kennen.”

De Nederlandse tak van de interkerkelijke organisatie, die kantoor houdt in Apeldoorn, viert deze maand haar 25-jarig jubileum. Zaterdagavond heeft in de Grote Kerk in Gorinchem een jubileumconcert plaats.

Bible League Nederland is vooral gericht op het werven van fondsen, om het werk in andere regio’s van de wereld te ondersteunen. „Veel van het werk bestaat uit het creëren van bewustwording”, aldus Van Heusden.

Indonesië

Ter gelegenheid van het jubileum is Thony Ronaldo, de directeur van Bible League Indonesië, een week in Nederland. De Indonesische tak van de organisatie is gericht op de uitvoerende kant van het werk. „Rick verzamelt het geld en ik geef het uit”, zo typeert Ronaldo de taakverdeling lachend.

Bible League werkt in ruim vijftig verschillende landen. Om Bijbels en Bijbelstudiemateriaal in al deze landen gratis aan te kunnen bieden, is geld nodig. „Maar gebed is eigenlijk nog belangrijker”, zegt Van Heusden. „Het verspreiden van de Bijbel is niet ons eigen plan, het is een duidelijke opdracht van God. Daar is gebed voor nodig.”

In de afgelopen 25 jaar is Bible League Nederland vooral groter geworden, vertelt de directeur. „We kunnen het werk in meer landen steunen. Sinds het begin van de organisatie ligt de focus op het steunen van de lokale kerken, maar de laatste jaren groeit ook het aandeel dat zich richt op andere instellingen, zoals gevangenissen of het leger, ook al is dat niet per se een nieuwe focus.”

Het belangrijkste en meest bekende project van Bible League is Project Philip, gebaseerd op de geschiedenis van Filippus en de Moorman. Van Heusden: „Mensen moeten leren begrijpen wat er in de Bijbel staat. Het Bijbelstudieprogramma is daarom een vitaal deel van het werk van onze organisatie. Mensen kunnen deze cursus gratis volgen. Als ze de training hebben afgerond, krijgen ze een eigen Bijbel. Ze leren het geloof te delen, en ze leren wat een leven als christen inhoudt.”

Naast Project Philip heeft Bible League sinds kort ook een lesprogramma, onder de naam ”Bible Based English Literacy”. Op die manier kan het Evangelie via lessen Engels verspreid worden. Ronaldo: „In Indonesië heeft dat programma veel effect. Na twee jaar hadden we zo tweeduizend mensen met het Evangelie bereikt, en ook zijn er al vijf scholen die ons curriculum hebben overgenomen.”

Bible League zorgt voor twee soorten Bijbelstudiemateriaal. In de eerste plaats is er het evangelisatiemateriaal, waarin mensen kennis kunnen maken met God en het christendom. Daarnaast is er het ”discipleship material”, meer gericht op „groei en verdieping van het geloof.”

Moslimgezin

Thony Ronaldo, sinds 2017 directeur van Bible League Indonesië, werd geboren in een moslimgezin. Toen hij 2 was, trouwde zijn moeder opnieuw, nu met een christelijke man. „Hij was een gangster, die alcohol dronk en drugs gebruikte. Maar in Indonesië moet je voor de wet een religie aanhangen, je kunt niet zomaar atheïst zijn. Dus was hij christelijk.”

Hoewel zijn vader zelf nooit naar de kerk ging, dwong hij Ronaldo om wel te gaan. „Zo groeide ik op in een christelijke setting.”

Toch brak hij op zijn veertiende met de kerk. „Ik wilde worden zoals mijn vader. Mensen waren bang van hem, durfden hem niet tegen te spreken.” Zo’n vier jaar later namen zijn vrienden hem mee naar een christelijk concert. „Dat wilde God gebruiken, en daar ben ik tot geloof gekomen.”

Het levensverhaal van Ronaldo is een getuigenis voor veel jonge mensen in Indonesië, zegt hij. „Mijn ouders waren gescheiden, mijn moeder is nu voor de derde keer getrouwd. Dat is in ons land sociaal niet geaccepteerd. Maar toch kan ik nu laten zien dat God ook in die gezinnen werkt.”

Ronaldo kwam in aanraking met het werk van Bible League toen hij met zijn vrouw een groep jongeren Engelse les wilde geven, om op een indirecte manier het Evangelie over te dragen. „We waren geen professionele docenten, dus het liep niet zo goed. Op den duur waren er van de dertig studenten nog vijf over.”

Een vriend wees hem op het lesmateriaal van Bible League. Ronaldo geloofde eerst niet zo veel van het bericht. Hij stuurde zijn vrouw naar de introductiecursus, en zelf ging hij preken. „Toen ik klaar was met de preek had ik dertig gemiste oproepen van mijn vrouw. Ik dacht dat haar iets was overkomen, maar toen ik terugbelde, zei ze dat ik direct naar de cursus moest komen.” Ronaldo en zijn vrouw besloten het lesmateriaal te gebruiken in hun klas, en met resultaat: „Het aantal leerlingen groeide al snel weer naar de dertig.”

Het werk voor Bible League heeft de beide mannen een grotere waardering voor de Bijbel gegeven. Ronaldo: „Elke keer dat je in de Bijbel leest, kijk je God als het ware in het hart. Het is het Woord van God, het heeft kracht om levens te veranderen.”