Bidstond in Waddinxveen: Verzoening als hét geheim van Jeruzalem

Jeruzalem werd 50 jaar geleden tijdens de zesdaagse oorlog bevrijd en herenigd. De stad kwam weer onder de heerschappij van het volk van Israël. Maar werd Jeruzalem ook verlost?

Die vraag stelde de christelijke gereformeerde emeritus predikant ds. J. P. Boiten woensdagavond in de Elimkerk in Waddinxveen op een bidstond voor Israël, georganiseerd door de stichting Herleving Gebed voor Israël.

Vanaf Genesis 14 is Jeruzalem het geestelijk middelpunt van het volk Israël en voor de mensheid, stelde de predikant. „Dit verklaart waarom alles zich tegen Jeruzalem keert. De stad is voor de wereld een steen des aanstoots. De haat tegen Israël neemt toe, wat ten diepste een haat is tegen de God van Israël.”

Ds. Boiten haalde Ezechiël 5 aan, waar het gaat over het strafgericht over Jeruzalem. „God komt met Zijn oordelen. „Omdat het in Mijn inzettingen niet gewandeld heeft en Mijn rechten niet gedaan heeft, zelfs naar de rechten van de heidenen die rondom haar zijn niet gedaan heeft.””

Kostbaar bezit

Toch zegt de Heere ook: „Dit is Jeruzalem, welke Ik in het midden van de heidenen gezet heb en de landen rondom haar heen.” „Jeruzalem is dus het werk van God”, aldus de predikant. „Het is voor Hem een kostbaar bezit. „Het is Mijn stad”, zegt Hij. „Ik heb Jeruzalem verkoren, met als doel dat het de offerdienst als teken van de verzoening zal bekendmaken.” Dat is het geheim van Jeruzalem.”

De vraag is hoe wij Nederlanders tegenover Jeruzalem staan, aldus ds. Boiten. „Kennen wij het heilgeheim dat de grondslag is van de stad Gods? De Knecht van God moest in die stad lijden en de kruisdood sterven. Deed Hij dat ook voor ons?”

De predikant riep op tot gebed om herstel en bekering van Jeruzalem. Hij vertelde bij een bezoek aan Jeruzalem de burgemeester van de stad te hebben gesproken. Die had de toespraak klaarliggen om de Messias te ontvangen. „Zijn wij daar ook klaar voor?”

Niet afschrijven

Ds. J. Hoekman, christelijk gereformeerd predikant te Alphen aan den Rijn, opende de bidstond met een meditatie over Johannes 1:11 en 12. Daar schrijft de apostel dat Hij gekomen is tot het Zijne. „Daarmee heeft Hij allereerst Israël op het oog”, aldus de predikant. „Daarom moeten wij Zijn volk niet afschrijven, maar des te meer gebed voor het volk hebben.”

In verschillende teksten in de Bijbel wordt Jeruzalem afgeschilderd als bruid of als knecht Gods om licht te verspreiden. Ook noemt de Heere Israël Zijn Zoon. Ds. Hoekman: „Israël heeft echter niet gedaan waartoe het geroepen was. Het heeft gehoereerd en Hem smaadheid aangedaan. Maar als het faillissement van het volk daar is, spreekt de Heere over de komst van de Heilige Geest.”

Israël nam de Heere Jezus niet aan. De oorzaak daarvan is hun verdorven hart, aldus de predikant. „Het volk stond hoog met zichzelf. Maar geldt dat niet ons allemaal?”