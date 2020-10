Bidstond GGiN: Hoop dat het nooit meer normaal wordt

„Ik hoop dat het nooit meer normaal wordt. Dat wij door corona op de rechte plaats zijn gebracht: een schuldenaar voor God.” Dat zei ds. D. E. van der Kieft dinsdagavond tijdens de bidstond vanwege „de nood der tijden” van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in Barneveld.

„Wat zou het erg zijn als de nood rond corona weg is en dat we dan ons oude leven weer gewoon oppakken”, zo legde de predikant uit Urk zijn uitspraak uit. „Wat zou het erg zijn als we straks ’s zondags weer naar de kerk kunnen maar dat we doordeweeks weer 100 procent met de wereld meedoen. De Heere geeft nu nog een roede, Hij geeft nog een waarschuwing. Dat het mag leiden tot een oprechte schuldbelijdenis: „Wij hebben God op ’t hoogst misdaan; Wij zijn van ’t heilspoor afgegaan.””

Eigenlijk zou het dinsdagavond een bidstond voor de synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) zijn. Maar vanwege corona is de kerkelijke vergadering afgelast, de bidstond bleef vanwege de nood der tijden. „Een ware bidstond begint in het hart”, zo zei ds. Van der Kieft. „We moeten het niet van deze dienst verwachten. Als Gods Geest in de raderen komt, dan komt er een bidden, een smeken in het hart. Dan gaat het net als in Ninevé, dan klaagt een ieder vanwege zijn zonden. En ook al was het daar bij velen alleen aan de buitenkant, toch wilde God die gebeden nog verhoren. Zo zou het bij ons ook moeten zijn.”

Het thema van de bidstond was ”De rijke troost in Christus” aan de hand van Filippenzen 2:6-10. De punten: ”Hij is aan God gelijk” (vers 6), ”Hij is diep vernederd” (vers 7 en 8) en ”Hij is uitermate verhoogd” (vers 9 en 10).

De Urker predikant beschreef hoe diep Christus Zich heeft willen vernederen om hoogmoedige zondaren te redden. „Hij heeft Zichzelf vernietigd. Niet Zijn Goddelijke natuur, want die kan niet worden vernietigd. Maar met Zijn menselijke natuur is Hij geheel gewillig de dood ingegaan.”

Ds. Van der Kieft omschreef hoe het Gods volk tot diepe smart kan zijn dat Christus vanwege hun zonden zo’n smartelijk lijden heeft moeten ondergaan. „Wat ligt daar ook een rijke troost in voor een zondaar die de toorn Gods op zich voelt drukken. Christus is voor Zijn volk nog onder die toorn doorgegaan.”

Christus’ gewillige vernedering moet elke christen tot voorbeeld zijn. „In deze bidstond past ons verootmoediging. En de bede „O Zoon, maak ons uw beeld gelijk.” Want waar wij mogen bukken in het stof, daar is Christus nabij.”