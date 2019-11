Bidden als een apostel

Een goede gezondheid staat bovenaan het gebedslijstje van veel christenen. De apostel Paulus bad er echter zelden voor. Alistair Begg: „Zelfs in de gevangenis richtte hij zich op de voortgang van Gods Koninkrijk.”

Je gebeden laten zien wat je belangrijk in het leven vindt, zegt Begg. De predikant van Parkside Church in Cleveland in de Verenigde Staten denkt dat christenen veel kunnen leren van de manier waarop Paulus bad. Van wat hij bij de Heere bracht en van God vroeg voor de jonge christelijke gemeenten die hij tijdens zijn zendingsreizen had gesticht.

In het boek ”Pray big” gaat Begg de gebeden van Paulus in de eerste hoofdstukken van de Efezebrief na. Daarin wordt duidelijk waar het hart van de apostel lag, zegt de uit Schotland afkomstige predikant, die onlangs in Londen op de Ligonier Conference sprak. „Paulus richtte zich vooral op het gelijkvormig worden aan Christus, de voortgang van het Evangelie in deze wereld en het begrijpen van de verkiezende liefde van God. En op de manier waarop die doorwerken in het alledaagse leven, in werk, gezin en samenleving.”

Vergeleken met Paulus schieten christenen al snel tekort in hun gebeden.

„Persoonlijk vind ik bidden een blijvende uitdaging. Je vervalt gemakkelijk in herhaling of je vergeet God te prijzen en Hem te vragen of Hij in alle noden wil voorzien. De gebeden van de apostel Paulus kunnen dan helpen.

Jonge mensen kunnen leren van ouderen, niet in het minst van hun gebeden. Ook de discipelen vroegen de Heere Jezus: „Leer ons bidden.” Dat is een vraag die in ons hart moet leven.

Door het lezen van Gods Woord kun je leren hoe je tot Hem in het gebed kunt naderen. In het gewone leven mag een kind alles aan zijn vader vragen. Zo is het ook met een kind van God, de Vader. We vragen Hem nooit teveel. In Romeinen 8 staat: „Hoe zal Hij, Die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar Hem voor ons allen heeft overgegeven, ons met Hem niet alle dingen schenken?” Gods weldadigheid en verlangen om Zijn kinderen in alles te voorzien, zijn groot. De gebeden van de apostel helpen om dat te zien.”

Wat is de belangrijkste les die u zelf heeft geleerd door het lezen van Paulus’ gebeden?

„Zijn gebeden waren gericht op de voortgang van het Koninkrijk van God, op de eeuwigheid, en niet zozeer op de dingen die voorbijgaan. Dat zijn vaak andere dingen dan waarvoor op onze gebedsbijeenkomsten wordt gebeden.”

Richtten de gebeden van de Heere Jezus en van bijvoorbeeld Daniël en Nehemia zich ook vooral op de voortgang van het Koninkrijk?

„Dat denk ik wel. Jezus zei tegen Zijn discipelen: „Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.” Daarin ligt de focus op Zijn Vader, op het Koninkrijk. Net als bij Paulus.

Ook Daniëls gebeden reikten verder dan de situatie van de ballingen in Babel. Vooral in het tweede deel van het boek Daniël blijkt dat hij zich richtte op de beloften van God en op de Komende.

De zorgen van Nehemia, die de muren van Jeruzalem herbouwde, hadden niets met architectuur, stenen of poorten te maken. In de strijd met de onheilige drie-eenheid Sanballat, Tobia en Gesem ging het hem om de eer van God in de heuvels van Judea. Hij wilde dat het volk zich tot God zou richten.

Dat geldt ook voor vandaag, of je nu christen bent in Nederland, in het door brexit verscheurde Engeland of in de politiek verdeelde Verenigde Staten. Het gaat erom dat je ziet dat de opgevaren Koning Jezus Christus regeert en dat Hij boven alle verwarring in deze wereld staat. Ons leven is als gras dat verdort, maar het Woord des Heeren blijft in eeuwigheid.”

De Bijbel roept ook christenen ook op om „in alles” hun verlangens bij God bekend te laten worden. Dus ook die praktische zaken, zoals je tante in het ziekenhuis.

„Natuurlijk mag je ook voor persoonlijke dingen bidden. Paulus doet dat ook. Hij zegt dat we ons geen zorgen moeten maken. We zijn fysieke mensen in een materiële wereld en worstelen met alledaagse dingen. Soms zijn we echter zó aards dat er niets eeuwigs in onze gebeden voorkomt. Tegelijk is het gevaar dat we zó gericht zijn op de andere wereld, dat we geen aandacht meer hebben voor de alledaagse dingen. Het gaat om een goede balans.”

Paulus was „geestelijk ambitieus”, schrijft u. Wat houdt dat in?

„De apostel laat zien dat we ‘groot’ mogen bidden, dat we ambitieus in de juiste dingen moeten zijn: God en Zijn heerlijkheid. In Mattheüs 6 staat dat we eerst Zijn Koninkrijk moeten zoeken en dat alle andere dingen ons toegeworpen worden. Dat is de juiste volgorde.”

Pray big. Learn to pray like an apostle, Alistair Begg; uitg. The Good Book Company; 103 blz.; € 13,99