„Bid in 2020 op iedere 20e van de maand om 20.20 uur 20 minuten lang”

Onder de noemer ”Prayer 2020” heeft de Britse gebedsbeweging Hope het jaar 2020 aangemerkt als jaar van gebed. Hope nodigt alle christenen uit om in 2020 op iedere twintigste dag van de maand om 20.20 uur twintig minuten lang te bidden.

Yemi Adedeji, voorganger en leider van Hope, vraagt daarnaast aan alle christenen in Engeland om het jaar te beginnen met gebed en het jaar door te blijven bidden. „Alleen, met z’n tweeën of met z’n drieën, of met de hele gemeente, opdat meer mensen God mogen leren kennen.”