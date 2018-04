Bibliotheek GGU verhuist naar Rolduc

De bibliotheek van de Geert Grote Universiteit (GGU) verhuist naar de abdij van Rolduc, bij Kerkrade. Dat meldde voorzitter Sybrand Buve van de particuliere instelling zaterdag.

De instelling heeft met de directie van Rolduc een regeling getroffen voor het gebruik van een paar leegstaande klaslokalen. Het is nog onduidelijk of de instelling zich permanent in Rolduc vestigt. De bibliotheek was tot voor kort gevestigd in Kampen en daarvoor in Deventer. De Geert Grote Universiteit werd opgericht door filosoof Jeroen Buve (1935-2017).