Bewaar het Panddag: Reformatie Josia teken van verbondstrouw

Als zestienjarige koning boog Josia zijn knieën voor de Heere. Hij ging Hem zoeken en vrezen. Dat was een teken van Gods verbondstrouw, zei ds. K. Hoefnagel zaterdag in Urk op de ontmoetingsdag van Bewaar het Pand, de stichting binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken.

De ontmoetingsdag stond in het teken van het leven van koning Josia. In vier overdenkingen werd de circa driehonderd bezoekers gewezen op Josia’s jeugd, de vondst van het wetboek, zijn verbondssluiting en zijn levenseinde, zoals onder meer beschreven in 2 Kronieken 34 en 35.

„We kunnen koning Josia zien als gift van de Heere”, zei ds. Hoefnagel, christelijk gereformeerd predikant te Meerkerk. Zijn opa Manasse leefde als „een beest.” Toch was er ook voor hem genade. Zo ook voor zijn kleinzoon Josia. Net als zijn opa moest ook hij levend gemaakt worden. Hij ontving vergeving van de zonde. „Hetzelfde moet ook ons gebeuren. Bovendien moeten we bewaard worden voor de zonde”, zei ds. Hoefnagel.

Gods verbondstrouw ging vanaf David door tot Josia, stelde de predikant. De Heere had tegen David gezegd dat Hij Zijn licht zou voortplanten. Dat licht kwam openbaar in het leven van de jonge koning Josia. „Dat kan ook in het leven van onze kinderen. Zij mogen pleiten dat God dat ook in hun leven doen kan en ook doen wil”, aldus ds. Hoefnagel.

Ds. A. van de Weerd, christelijk gereformeerd emeritus predikant, maakte met koning Josia „een Lutherreis” naar Jeruzalem. Onder Josia vond er een Reformatie in Jeruzalem plaats. Bij herstelwerkzaamheden in de tempel werd een oud wetboek gevonden. In dit wetboek geeft Mozes een terugblik op de woestijnreis van het volk. Dat woord van Mozes, dat het Woord van de Heere is, kwam tot klinken in de koninklijke troonzaal van Josia. Daarin klonken woorden van zegen en vloek. Dat trof de koning diep in zijn hart. Hij vernederde zich voor het aangezicht van God. Zo zorgde God voor Zijn eigen Woord. De Heere heeft Josia Zijn heilgeheim geopenbaard. De koning greep in en haalde de beelden weg uit de tempel. Dat was een Reformatie, aldus ds. Van de Weerd.

In de middagbijeenkomst sprak ds. A. A. Egas, christelijk gereformeerd predikant van nu nog Nieuwkoop en binnenkort Damwoude, over Josia’s verbondssluiting. De koning wilde het volk weer terugbrengen op de weg van Gods geboden. Hij liet het samenkomen voor het aangezicht van de Heere, pakte het wetboek dat een verbondsboek is, en willigde het verbond in. Hij beloofde de Heere na te wandelen en vroeg ook het volk dat te doen. Het volk bevestigde dat en stond daarmee in dit verbond.

Ds. Egas verhaalde hoe Convenanters in Schotland in de zeventiende eeuw ook een verbond sloten tegen koning Karel I die de Schotten een halfroomse godsdienst wilde opleggen. In een preek uit 1742 drong Jonathan Edwards de inwoners van Northhampton ook op tot een verbondsvernieuwing. Zo ook Thomas Boston die in 1729 een persoonlijk verbond met de Heere sloot, waarin hij zijn zonden en schuld beleed.

Ds. Egas riep de bezoekers van de ontmoetingsdag op met Boston het verbond met de Heere in te willigen en te aanvaarden. „Het verbond waarin u de zaligheid wordt aangeboden.”

Als laatste sprak ds. A. J. T. Ruis, christelijk gereformeerd predikant in Rotterdam-Kralingen, over Josia’s levenseinde. Gods genade maakte hem levend, ootmoedig, gunnend en bracht hem thuis. Toen farao Necho van Egypte optrekt om oorlog te voeren tegen Kárchemis in het dal Megiddo, liet hij Josia zeggen dat hij hem niet tegen moet houden. Josia liet zich echter niet weerhouden en trok toch tegen Necho ten strijde. „Een zaak van grote dwaasheid. Josia ging zijn eigen weg waarin hij God aan Zijn plaats liet.” Josia kwam om. Heel Juda en Jeruzalem bedreven rouw over hem. Van deze rouwklacht verhaalt de profeet Zacharia in hoofdstuk 12. „Josia’s levenseinde is ook een zaak van vreugde”, zei ds. Ruis. „God heeft van hem gezegd dat hij met vrede zal heengaan.”