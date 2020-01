Bewaar het Pand „geschokt” door classisbesluit over vrouw in ambt

De christelijke gereformeerde stichting Bewaar het Pand is „zeer geschokt” door het besluit van de classis Haarlem om vooralsnog geen maatregelen te nemen tegen de benoeming van een vrouwelijke ambtsdrager in IJmuiden.

De classis Haarlem van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) sprak vorige maand uit te willen wachten op een uitspraak van de generale synode, die dit voorjaar bijeenkomt. Ze oordeelde daarnaast dat de samenwerkingsgemeente in IJmuiden „geen principieel Bijbelse regel” heeft overtreden met de bevestiging van een vrouwelijke ambtsdrager.

Dat besluit is echter „zeer te betwisten”, schrijft het bestuur van Bewaar het Pand in een verklaring op zijn website. „Toen de generale synode in 1998 uitsprak dat het bijzondere ambt volgens de Schrift slechts aan mannen is voorbehouden, werd daarin impliciet wel degelijk gezegd dat het on-Bijbels is om vrouwen in dat ambt te bevestigen.” Wie toch ruimte ziet voor vrouwelijke ambtsdragers, zoekt net als „sommige advocaten” naar „mazen in de wet.”