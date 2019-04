Bewaar het Pand: CGK in een „ernstige impasse”

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) verkeren in een „ernstige impasse”. De visie van prof. dr. H. J. Selderhuis, die spreekt van een „crisis” in het kerkverband, verdient „van harte” steun.

Dat schrijft het bestuur van de christelijke gereformeerde stichting Bewaar het Pand donderdag in een verklaring op haar website.

„Wij verkeren als kerken inderdaad in een ernstige impasse”, aldus Bewaar het Pand. Volgens het bestuur werden plaatselijke gemeenten jarenlang gefaciliteerd om verregaande samenwerking te zoeken met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). „En dat terwijl de GKV zich steeds verder verwijderden van Schrift en belijdenis. Het kon niet uitblijven dat ontwikkelingen binnen de vrijgemaakte kerken zouden doorwerken in de zogenoemde samenwerkingsgemeenten. Dit voltrekt zich momenteel op grote schaal en met verregaande consequenties.”

Volgens Bewaar het Pand heeft prof. Selderhuis, die zaterdag op een ambtsdragersconferentie in Apeldoorn een lezing hield over de crisis in de CGK, „duidelijk en moedig uitgesproken dat we ons als kerken moeten houden aan de gemaakte afspraken. Wie dat niet doet, stelt zich buiten het kerkverband. Wij zijn, ondanks de teleurstellende ontwikkelingen, dankbaar dat er overeenstemming is met de woorden van de inleider. Op die manier hopen we samen te kunnen optrekken, met vele anderen, om de rechte weg te gaan.”

Het bestuur van Bewaar het Pand gaat in de verklaring ook in op een woensdag verschenen blog van prof. dr. A. Huijgen, net als prof. Selderhuis hoogleraar aan de Theologische Universiteit Apeldoorn van Christelijke Gereformeerde Kerken. Daarin wordt volgens Bewaar het Pand „vooral opgeroepen tot het voorkomen van polarisatie.”

Dat is „belangrijk”, maar er zit volgens Bewaar het Pand ook een „groot gevaar” aan. „De posities van voor- en tegenstanders tegen de vrouw in het ambt (al lijken die termen te moeten worden ingewisseld voor een meer verhullend spreken) dreigen in de aanloop naar de synode gelijkgeschakeld te worden; een ieder heeft zijn beweegredenen en belangen. Het uitgangspunt lijkt hier te veel gezocht te worden in de nood van de samenwerkingsgemeenten, terwijl de bezwaren van de tegenstanders worden geassocieerd met „beheersingsdrang uit wantrouwen” en denken vanuit „onze bubbel.””

Bewaar het Pand wijst erop dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken niet de manier waarop christenen de Bijbel lezen bepalend is geweest, maar het spreken van God. „Van harte spreken we de wens uit dat de Heere ons zal bewaren bij de eenvoud van Zijn Woord en bij de brede traditie der eeuwen; onomwonden heeft de Kerk op grond van de Schrift altijd geleerd en gepraktiseerd dat het alleen mannen gegeven is een kerkelijk ambt te ontvangen. Dat moet ons veel te zeggen hebben.”

De generale synode van de CGK buigt zich waarschijnlijk dit najaar over de kwestie.

