Beurs helpt kerken aan nieuwe kerkgangers

Meubelbedrijven, interieurarchitecten, specialisten in beeld en geluid en een bedrijf dat koffieautomaten levert: eerder te verwachten op een kantorenbeurs, maar ze zijn vrijdag en zaterdag allemaal terug te vinden op de Kerkenbeurs in Utrecht. In de Jaarbeurs bieden ze hun diensten aan bij kerkbeheerders die voor hun steeds legere kerken een breder publiek zoeken dan de eigen gemeenschapsleden.

„De kerk is niet een groeimodel”, zegt beursorganisator Marco van de Wetering. Minder bezoekers, minder inkomsten en vaak nauwelijks nog een toekomst. Daarom staat de komende editie van de tweejaarlijkse beurs in het teken van een nieuwe toekomst voor kerken en dat gaat tegenwoordig hand in hand met een grotere aandacht voor duurzaamheid. „Vanuit Bijbelse principes moet je goed voor de schepping zorgen”, zegt Van de Wetering. „Daarin hebben kerken een voorbeeldfunctie te vervullen.”

Dus vinden de kosters en rentmeesters op de beurs onder meer een bedrijf dat energiezuinige verlichting biedt, een isolatiebedrijf en het bedrijf Kerken Verantwoord Verwarmen, dat claimt een prettig kerkklimaat te bieden voor lagere kosten. Een specialist kan geen kwaad, geeft Van de Wetering aan. „Isolatie van een kerk is niet per definitie goed voor het orgel. Door een te droog of te nat klimaat kan die gaan detoneren of zelfs kapot gaan.”

Een kerk zal meer moeten bieden dan kansel, doopvont en kerkbankjes om een nieuw publiek te trekken. De beursgangers treffen stands van architecten en meubelbedrijven die hun kerken kunnen helpen aan een eigentijds uiterlijk om bedrijven, stichtingen en culturele instellingen te verleiden delen van het kerkgebouw te huren. „Multifunctioneel is de trend. De zaaltjes in een kerk moeten er dan wel anno nu uitzien”, zegt Van de Wetering.

Met eigentijdse hulpmiddelen als beamers voor cursussen en presentaties, maar ook livestreams voor het traditionele publiek dat de eredienst liever thuis op de laptop volgt dan in de kerkzaal. Relisound is een van de bedrijven die deze ‘kerktelevisie’ op de beurs aanbieden. „Kerktv is in opkomst”, constateert Van de Wetering.