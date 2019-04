Betrokkenheid op Bijbel in VS groeit

De betrokkenheid van Amerikanen op de Bijbel is de afgelopen jaren licht gestegen.

Dat blijkt uit een vorige week verschenen onderzoek van The Barna Group, uitgevoerd in opdracht van de American Bible Society.

Het onderzoeksbureau zegt in de resultaten „een bemoedigende groei van betrokkenheid op de Bijbel” te zien. „De Bijbel heeft, ondanks scepticisme, toch invloed op het leven en het geloof van veel Amerikanen.”

In het jaarlijks uitgevoerde onderzoek komen vijf zogenoemde betrokkenheidsprofielen naar voren. Deze profielen laten zien dat Amerikanen meer betrokken raken op de Bijbel, maar ook dat mensen hun keuzes en relaties minder laten beïnvloeden door de Bijbel. Het onderzoek toont daarnaast aan dat 35 procent van de mensen nooit een Bijbel gebruikt. In 2011 was dit nog 25 procent.

Verder laat het onderzoek zien dat er een verband bestaat tussen de betrokkenheid van Bijbelgebruikers en hun giften. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter de gift. Barna stelt dat „mensen die geen Bijbel gebruiken jaarlijks 10 dollar doneren, terwijl Bijbelgebruikers gemiddeld 500 dollar geven.”

Gevormd

De onderzoekers keken eveneens naar het vormende effect van de Bijbel op het leven van de Bijbellezers. Zes op de tien Amerikanen zeggen dat de Bijbel hun leven heeft veranderd. Voor 26 procent van de Amerikanen is deze invloed groot: zij zijn het sterk eens met de stelling dat de Bijbel een vormend effect op hun leven heeft.

Respondenten geven daarnaast aan dat het gebruik van de Bijbel van invloed is op hoe zij iemand van een ander ras behandelen (62 procent), hoe zij vluchtelingen ondersteunen (55 procent) en hoe zij besluiten nemen op werk en op school (53 procent).