Bethelkerk Barneveld wordt verbouwd

De protestantse gemeente Barneveld gaat de Bethelkerk aan de Groen van Prinstererlaan grondig verbouwen. Dat moet een nieuwe kerk met een nieuwe naam opleveren, die volgens planning in september 2020 wordt geopend. In de bestaande entreegevel komt een stilteruimte en de kerkzaal wordt opnieuw ingericht. Er is een kleinere kerkzaal gepland, zodat gelijktijdig kerkdiensten en vieringen met een verschillend karakter kunnen worden gehouden. Er komt ook een aparte ruimte voor de jeugd. In het nieuwe gedeelte van de kerk wordt veel glas verwerkt. Het hele kerkgebouw zal zijn ingesteld op meer diversiteit in werkvormen en activiteiten, aldus Aaldert van der Horst, voorzitter van de bouwcommissie. De pastorie wordt gesloopt.

De protestantse gemeente ontstond in 2012 uit een fusie van de hervormde deelgemeente Immanuëlkerk en de gereformeerde Bethelkerk. Ze telt circa 1700 doopleden en 2000 belijdende leden.

Volgend jaar september zal met de verbouwing worden begonnen. Het tweede kerkgebouw van de gemeente, de Immanuëlkerk aan de Achterdorpstraat, wordt na de opening van de nieuwe kerk afgestoten. De Marokkaanse Vereniging Barneveld neemt haar in gebruik als cultureel centrum en gebedsruimte.