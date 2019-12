Bethel Church VS stopt met bidden voor overleden peuter

De Bethel Church in Redding (Californië, VS), is gestopt met bidden voor de opwekking van de recent overleden peuter Olive Heiligenthal. Het tweejarige meisje overleed vorige week zaterdag in haar slaap.

Nadien plaatste haar moeder op Instagram een oproep tot gebed om haar opwekking. „Haar tijd hier is niet klaar”, aldus zanger Kalley Heiligenthal. Zaterdag liet Bethel via Instagram weten dat „de doorbraak die we zochten niet is gekomen. Olive is niet opgewekt. We bereiden ons nu voor op de herdenkingsdienst en viering van haar leven.”

Gebed voor opwekking overleden peuter VS