Bestuur Oud-Katholieke Kerk betuigt „diepe spijt” aan slachtoffers misbruik

Het collegiaal bestuur van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland (OKKN) heeft dinsdag zijn „diepe spijt” betuigd aan de slachtoffers van het seksueel misbruik binnen het kerkverband.

Dat verklaarden de beide bisschoppen van de OKKN dinsdag namens het bestuur bij het in ontvangst nemen van het rapport van de onderzoekscommissie seksueel misbruik, in Amersfoort.

„Wij zijn opnieuw geschokt en velen zullen dat met ons zijn, nu seksueel misbruik in onze kerk met meerdere slachtoffers en zeven daders zó onontkoombaar duidelijk in kaart is gebracht”, aldus de bisschoppen. „Wij zijn nog meer geschokt omdat deze gevallen niet alleen lang geleden onder onze voorgangers hebben plaatsgevonden, maar ook in het recente verleden waarvan wij zelf deel uitmaken.”

Het collegiaal bestuur hoopt dat het rapport dat er nu ligt bijdraagt aan de erkenning die de slachtoffers toekomt, „ook al kan het leed niet ongedaan worden gemaakt.”

