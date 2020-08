Bestuur Gnadauer Verband neemt afstand van uitspraken voorzitter

Het bestuur van het behoudende Gnadauer Verband binnen de Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) heeft zich gedistantieerd van uitlatingen van zijn scheidende voorzitter Michael Diener over homoseksualiteit.

Diener had op Facebook zijn „volledige instemming” betuigd met een boek van Martin Grube, ”Homoseksualiteit en christelijk geloof: een relatiedrama”. Daarin betoogt de medisch directeur van de christelijke kliniek Hohe Mark in Oberursel dat homoseksuele christenen evenals heteroseksuele christenen een huwelijk „onder de zegen van God en de gemeente mogen aangaan en in elk opzicht welkom zijn in de gemeente.” Diener is het daarmee eens.

Volgens het bestuur van ‘Gnadau’ gaat het hier om een „persoonlijke mening” van Diener, berichtte nieuwsdienst Idea. De organisatie wil vasthouden aan het huwelijk tussen man en vrouw. Diener, die al vaker omstreden uitspraken deed, neemt komende maand afscheid als voorzitter.