Bespreking kerkcampus PKN: Houd het eenvoudig

De plannen voor gezamenlijke huisvesting van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en andere organisaties zijn bijgesteld. De synodeleden reageerden vrijdag met instemming.

Dit voorjaar werden tijdens de vergadering van de generale synode plannen gepresenteerd van een Kerkcampus, een vorm van gezamenlijke huisvesting van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en andere christelijke organisaties. De leden van de synode reageerden toen kritisch op de plannen, met name omdat zij zich zorgen maakten om de financiële gevolgen van bijvoorbeeld de bouw van een nieuw pand.

Inmiddels is duidelijk dat de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk de nieuwe Kerkcampus wil vormgeven in haar huidige pand in de stad Utrecht. De bouw van een complex elders in Midden-Nederland is daarmee van de baan. Ook wordt er in eerste instantie gekeken naar een of twee samenwerkingspartners „die aanvullend zijn op de eigen kernactiviteiten.”

Voorzichtigheid

G. J. de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, gaf vrijdagmiddag in Doorn een toelichting op de bijgestelde plannen. Het campusconcept is niet buiten beeld geraakt, benadrukte hij. Verschillende synodeleden lieten doorschemeren dat zij vinden dat enige voorzichtigheid nog altijd geboden is. „Houd het alstublieft eenvoudig”, klonk het tijdens de sprekersronde.