Beroepingswerk stagneert in coronatijden

Gemeenten willen gaan beroepen, maar kan dat in deze coronatijden? Het ene kerkverband komt met een creatieve oplossing van een digitaal „matchboek”, een ander kerkverband adviseert uitstel.

De Theologische Universiteit Kampen en Steunpunt Kerkenwerk (SKW) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) hebben een initiatief gelanceerd om kandidaat-predikanten en gemeenten op afstand en gedeeltelijk digitaal met elkaar te leren kennismaken. Door middel van een „matchboek” met profielen van gemeenten en kandidaten, plus een videoboodschap van kandidaten met een „pitch” (een beknopte presentatie van jezelf) heeft iedereen bij SKW aangegeven met wie zij nader willen kennismaken. Een match ontstaat als zowel een gemeente als een kandidaat elkaar noemde om nader kennis te maken.

Virus zet streep door beroepingswerk

Aan het initiatief deden 10 kandidaten en 13 kerken mee, uit zowel de GKV als de Nederlands Gereformeerde Kerken. Kandidaten gaven gemiddeld 4,8 namen van gemeentes door (variërend van 2 tot 8). Gemeentes gaven gemiddeld 3 namen van kandidaten door (variërend van 1 tot 5). In totaal zijn er 18 matches ontstaan.

Een van de deelnemende gemeenten reageerde: „Dit is een goede oplossing om beroepingswerk in coronatijd door te laten gaan. Het matchboekje en de videopitch hebben het goed mogelijk gemaakt om kennis te maken en een voorkeur te kunnen aangeven. Het is fijn dat we nu een match hebben en dat we verder kennis kunnen maken met onze kandidaat.”

Beter uitstellen

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) organiseert af en toe ook „speeddates” tussen proponenten en gemeenten. Dit is inderdaad een slimme oplossing, zegt persvoorlichter Marloes Nouwens-Keller desgevraagd. „Tegelijkertijd raden wij gemeenten aan om het beroepingswerk uit te stellen, omdat wij denken dat een fysieke ontmoeting daar een onmisbaar onderdeel van is.”

Het starten en doorgaan van het beroepingswerk is wel mogelijk, maar beperkt, laat de PKN op haar website weten. Het gaat volgens Nouwens om een „veelgestelde vraag.” Via een livestream kunnen beroepingscommissies op afstand „enigszins” kennismaken met een mogelijke kandidaat, stelt de PKN. „Echter, de digitale mogelijkheden kunnen de sfeer van een gesprek en de beleving van een kerkdienst waarbij mensen fysiek aanwezig zijn niet vervangen. Tegelijkertijd worden predikanten op dit moment in de eigen gemeente nogal in beslag genomen om in de ongebruikelijke omstandigheden creatieve oplossingen te vinden op vragen die zich aandienen en blijft er in veel gevallen weinig ruimte en energie over voor het beroepingswerk.”

De PKN geeft vooralsnog het advies om geen fysieke bijeenkomsten te houden zolang de overheidsmaatregelen op dit punt van kracht zijn. „Dat is dus ook van toepassing op bijeenkomsten in het kader van het beroepingswerk. Het advies is nadrukkelijk om dit onmisbare deel van het beroepingswerk uit te stellen tot het moment dat dit weer mogelijk is.”

Ander beeld

Het beroepingswerk in de kerken stagneert, reageert mediawetenschapper Eric van den Berg (ISI Media), initiatiefnemer van een groot onderzoek naar online kerkdiensten, desgevraagd. „Toch worden er veel online activiteiten ontwikkeld waarin men elkaar toch kan ontmoeten. Het initiatief van SKW is uniek en zeker navolgbaar. Ik heb wel een kanttekening: een digitale ontmoeting en videogesprek hebben wel een andere dynamiek dan een fysieke ontmoeting. Een verkeerde camerapositie in een beeldbelsessie kan zomaar een ander beeld oproepen van je gesprekspartner. Dat heb je niet als je elkaar ter plekke ontmoet.”