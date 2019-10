„Bereid uitzending zendingsgezin goed voor”

Regelmatig komt het voor dat mensen naar een zendingsgebied gaan zonder door een kerkelijke zendingsorganisatie te worden uitgezonden. Dat is niet zonder risico’s, constateert Thamar van den Brink, HR-adviseur bij Mission Aviation Fellowship (MAF).

Een aantal zendingsorganisaties, MAF Nederland, Interserve, InToMission, Overseas Missionary Fellowship (OMF), Passagebegeleiding en Wereldwijde Evangelisatie voor Christus (WEC), besloot daarom tot het organiseren van een voorbereidingsdag, zaterdag op de Paasbergschool in Ede. ”Ready, set, go, met je gezin de zending in”, luidt het thema. „Het is belangrijk om de krachten te bundelen, samen sterk te staan en een goed inhoudelijk programma te kunnen bieden aan vertrekkende zendingsgezinnen”, zegt Van den Brink.

Wat staat de initiatiefnemers voor ogen?

„Als zendingsorganisaties werken we al jaren samen op allerlei gebieden. Nu bundelen we de krachten om samen een mooie voorbereidingsdag te organiseren. Het is belangrijk dat mensen goed voorbereid zijn voordat ze daadwerkelijk vertrekken voor hun uitzending, ook in het belang van de kinderen die meegaan.”

Wanneer is de dag wat u betreft geslaagd?

„Het is een geslaagde dag als we zowel de ouders als de kinderen nog beter hebben kunnen toerusten. We organiseren lezingen en workshops. De workshops worden gegeven door medewerkers van de aangesloten organisaties of door ervaringsdeskundigen op het gebied van uitzending. Voor ouders ligt de focus vooral op zaken als kennisoverdracht over het proces wat ze ingaan, maar ook op praktische zaken als opvoeden in een andere cultuur en scholing in het buitenland. Want ouders spelen een centrale rol in het leven van hun kinderen, niet het minst bij een uitzending. Een ouder die vol zelfvertrouwen uitgezonden wordt, straalt dat uit en dat merken de kinderen. Juist voor de kinderen is het nodig om goed voorbereid te worden op de veranderingen die ze tegemoet gaan.”

Een nadruk op de kinderen?

„Jazeker. We vinden het belangrijk dat kinderen die meegaan naar het zendingsveld ook goed voorbereid zijn. Ze moeten er niet pas op het zendingsveld achter komen wat er gebeurt. Daarom denken we zaterdag op een interactieve wijze met hen na over belangrijke thema’s. Hoe is het om uitgezonden te zijn? Wat zal ik straks missen aan Nederland? Hoe zal het na de verhuizing gaan met vriendjes en vriendinnetjes? Kan ik straks ook weer naar school in een ander land? We willen dat kinderen er bewust over nadenken en praten. Het kinderprogramma helpt hen bij de verhuizing en overgang naar een andere leefomgeving.”

Hoe is het met de aanmeldingen?

„Tot nu toe zien we een heel divers beeld. Zendingsechtparen die naar alle delen van de wereld gaan, hebben zich aangemeld. Denk aan landen als Italië, Zweden en Albanië, maar ook buiten Europa, naar continenten als Afrika en nog verder weg.”