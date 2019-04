Bengaalse evangelist trekt met HVC door Nederland

De situatie van de Rohingya-moslims uit Myanmar lijkt op die van het volk Israël in Egypte, vindt ds. Mabud uit Bangladesh. „Zoals de Israëlieten in Egypte slecht behandeld werden, zo lijden Rohingya nu.”

De Bengaalse predikant sprak zaterdag in het Van Lodenstein College te Barneveld tijdens een „regiotour” van de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). De ex-moslim vertelt dezer dagen in diverse plaatsen in Nederland over zijn werk onder de Rohingya-bevolking.

Dat volk is de laatste jaren in de belangstelling gekomen door een massale uittocht uit thuisland Myanmar, op de vlucht voor geweld. Er leven naar schatting ruim een miljoen Rohingya-vluchtelingen in kampen in buurland Bangladesh, waar ze in uiterst armoedige omstandigheden verkeren.

Ds. Mabud heeft zich het lot van de Rohingya aangetrokken. Hij vergelijkt hen met de Israëlieten in Egypte. „Toen Jozef gestorven was, werd Israël slecht behandeld. De Rohingya werden ook mishandeld in Myanmar en zijn gevlucht. Ze hebben niets, zelfs geen geschreven taal.”

De predikant evangeliseert en verleent humanitaire hulp. Die hulpverlening bestaat uit het stichten van scholen voor kinderen, het geven van naailessen en het uitdelen van hulppakketten bij speciale gelegenheden. In de vijf jaar tijd dat hij het Evangelie verkondigt onder de Rohingya, zijn er 350 gezinnen overgegaan van de islam naar het christendom en 22 pastors en evangelisten opgeleid, aldus ds. Mabud.

„Deze mensen hebben het niet gemakkelijk”, voegde hij eraan toe. „Als anderen in hun omgeving te weten komen dat ze christen geworden zijn, worden ze gestenigd, geslagen of naar de moskee gesleept. Daar worden ze onder druk gezet om hun geloof af te zweren. Als dat niet gebeurt, worden ze soms gedwongen het kamp te verlaten en naar elders te vertrekken.”

Zelf heeft ds. Mabud het ook niet gemakkelijk. Buitenstaanders mogen niet binnenkomen, behalve als hulpverlener. Velen durven de kampen niet in te gaan uit angst om aangevallen te worden. De politie en de inlichtingendienst ondervragen hem vaak om te weten te komen wat hij precies doet.

Toch gaat ds. Mabud door en is hij positief. „De Rohingya hebben geen burgerschap op aarde, maar we kunnen hun hoop geven op Jezus, zodat ze burgerschap in de hemel hebben.”

Nieuwsgierig

De predikant is afkomstig uit een moslimgezin in Bangladesh. Toen hij voor het eerst met christenen in aanraking kwam, wilde hij iets tegen hen doen, maar hij was ook nieuwsgierig. Naar eigen zeggen kwam hij tot bekering door het lezen van de Bijbel. Toen hij in 1985 in de kerk kwam, vertrouwde men hem niet. Het duurde acht maanden voordat de voorganger hem wilde dopen. Daarna kreeg hij een roeping om het Evangelie te verkondigen aan moslims.

Actie

Tijdens de bijeenkomst was er ook aandacht voor de actie ”Steun een zaaier” van HVC. De opbrengst daarvan is bedoeld voor steun aan christelijke voorgangers in India, Pakistan, Bangladesh en Nepal. Voorgangers van kleine gemeenten aldaar leven in armoede omdat zij niet kunnen rondkomen van de collecten die tijdens de dienst worden gehouden.

In het verleden zijn veel predikanten om die reden naar de stad getrokken. Andere voorgangers weigeren weg te gaan, omdat zij de nood voelen van de vele dorpjes waar het Evangelie nog nooit is verkondigd.