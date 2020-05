Benedictus ontkent tegenpaus te zijn

Emeritus paus Benedictus XVI waarschuwt paus Franciscus voor antichristelijke tendensen in de maatschappij. Hij ontkent echter zich te mengen in het openbare debat met de huidige rooms-katholieke kerkleider.

In een nieuw boek waaraan Benedictus XVI heeft meegewerkt, haalt hij fel uit naar onder andere het homohuwelijk. „Honderd jaar geleden zou iedereen het absurd hebben gevonden om over het homohuwelijk te spreken. Wie zich tegenwoordig daartegen verzet wordt bestraft met sociale excommunicatie. Hetzelfde geldt voor abortus en voor de productie van mensen in het laboratorium.”

De ruim 1100 bladzijden dikke biografie is geschreven door Peter Seewald, die de afgelopen 25 jaar al drie andere interviewboeken met Joseph Ratzinger (de burgerlijke naam van de emeritus paus) heeft uitgebracht. Het nieuwe boek bestaat onder andere uit een lang interview met hem en verscheen afgelopen maandag in Duitsland.

Antichrist

In het boek waarschuwt de 93-jarige emeritus paus voor antichristelijke tendensen in de maatschappij. „De moderne samenleving is bezig met het formuleren van een antichristelijke geloofsbelijdenis. De angst voor deze spirituele kracht van de antichrist is dan maar al te natuurlijk.” Alleen gebed kan volgens hem weerstand bieden.

Volgens Joseph Ratzinger ligt „de echte bedreiging voor de kerk” in een „wereldwijde dictatuur van schijnbaar humanistische ideologieën.”

Ratzingers uitspraken zijn niet helemaal nieuw. „Het grootste probleem van onze tijd is het relativisme”, zei hij bijvoorbeeld in 2003, toen hij nog kardinaal was. De uit Duitsland afkomstige theoloog waarschuwde geregeld ook voor de zogenaamde dictatuur van het revisionisme, „die niets als definitief erkent en alleen het eigen ik en de eigen wensen als laatste maatstaf heeft.” Die woorden sprak hij tijdens de mis voorafgaand aan het conclaaf van 2005, waarin hij tot paus werd verkozen.

De uitspraken van Benedictus XVI in het laatste boek van Seewald gaan wat betreft homohuwelijk en abortus niet in tegen de lijn van de Rooms-Katholieke Kerk, hoewel paus Franciscus er de voorkeur aan geeft er niet al te veel over te hebben. In die zin schaadt Ratzinger de lijn van de Argentijnse paus.

Vriendschap

Het is niet de eerste keer dat Benedictus van zich laat horen. In januari trok hij onder druk zijn naam als auteur terug van een boek waarin hij had geschreven dat absoluut niet aan het celibaat zou mogen worden getornd. De publicatie had precies op het moment plaats waarin paus Franciscus een beslissing moest nemen over het mogelijk openstellen van het celibaat.

Een jaar geleden publiceerde Ratzinger een essay waarin hij de schuld van de misbruikcrisis in de Rooms-Katholieke Kerk legt bij de seksuele revolutie van de jaren zestig en de verspreiding van pornografie. Dat was niet hoe paus Franciscus erover denkt.

Critici beschuldigen Benedictus ervan dat hij zich sinds zijn aftreden in 2013 gedraagt als een conservatieve tegenpaus. „De bewering dat ik regelmatig tussenbeide kom in openbare debatten is een kwaadaardige verdraaiing van de werkelijkheid”, zegt de emeritus paus echter in het boek. Benedictus zegt een zeer goede relatie te hebben met zijn opvolger Franciscus. „Zoals u weet, is de persoonlijke vriendschap met paus Franciscus niet alleen gebleven, maar ook gegroeid.”