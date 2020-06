Belgische ex-hoogleraar theologie krijgt jaar cel om bezit kinderporno

De Belgische ex-pastor Jan Joosten, voorheen hoogleraar theologie in Oxford, is in Frankrijk veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf wegens het bezit van kinderporno.

De Britse krant The Guardian meldde dat de 61-jarige Belg, die in Frankrijk woont, zich drie jaar lang moet laten behandelen. Ook mag hij geen werkzaamheden meer verrichten die hem in contact brengen met minderjarigen. Joosten bezette sinds 2014 de in 1540 ingestelde leerstoel Hebreeuws en oriëntaalse talen aan de universiteit van Oxford.