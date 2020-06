België staat eredienst weer toe

Kerken in België mogen sinds maandag weer diensten beleggen waarbij maximaal honderd personen aanwezig zijn. Per 1 juli kan worden opgeschaald naar maximaal 200 bezoekers per dienst.

De Belgische regering had erediensten de afgelopen maanden in het geheel verboden. Dat leidde tot kritiek; een groep rooms-katholieke jongeren probeerde vorige maand de Raad van State ertoe te bewegen het ministerieel besluit dat erediensten verbiedt, te schorsen.

Eerder in mei had de Franse Raad van State geoordeeld dat een verbod op erediensten „buitenproportioneel” was.

De Belgische Raad ging niet mee in het verzoek van de jongeren, mede omdat dat pas na 15 mei was ingediend en de regering reeds had toegezegd dat er op 3 juni gekeken zou worden naar de voorwaarden voor religieuze bijeenkomsten in de toekomst. De Raad sprak zich er niet over uit of het besluit van de regering een te grote beperking van de godsdienstvrijheid was.

De Administratieve Raad van de Protestants-Evangelische Eredienst heeft afgelopen weekend een protocol opgesteld voor erediensten. Daarin staat dat een kerk één persoon per 10 vierkante meter mag verwelkomen. Het aantal kerkgangers per dienst is tot 1 juli beperkt tot maximaal honderd, inclusief kinderen.

Er mogen niet meer zitplaatsen beschikbaar zijn dan er mensen kunnen worden toegelaten. Dat geldt voor erediensten op zondag of sabbat, maar ook voor erediensten bij huwelijken en begrafenissen. De anderhalvemeterregel moet in acht genomen worden, behalve door mensen die onder één dak wonen. Van kerkgangers wordt verwacht dat zij een mondkapje dragen bij binnenkomst en vertrek.