Belder bepleit diaconale vrijheid voor kerken Cuba

Kerken in Cuba moeten volledig diaconale vrijheid krijgen. Daarvoor pleitte Europarlementariër Bas Belder (SGP) dinsdagavond in het Europees Parlement.

Ook moeten de Cubaanse kerken uit Europa en uit andere landen steun kunnen ontvangen zonder enige staatsinmenging, vindt Belder.

Belder diende een amendement in „om sociale en economische hulp te bieden aan alle noodlijdende burgers” in Cuba.

In een ander amendement vraagt Belder aandacht voor de voortdurende religieuze discriminatie in Cuba, die zich uit in het treiteren, intimideren en belasteren van godsdienstige leiders en gemeenschappen.

De onderwerpen moeten ter sprake komen in de mensenrechtendialoog tussen de Europese Unie en Cuba.