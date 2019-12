Belastingdienst bindt in rond inlogsysteem kerken

De Belastingdienst zal kerken die daarom verzoeken, uitstel van het gebruik van het inlogsysteem eHerkenning verlenen.

Dat liet de fiscus vrijdag aan het Reformatorisch Dagblad (RD) weten. De Belastingdienst erkent dat eHerkenning (een soort DigiD voor onder meer organisaties en bedrijven) „nog niet beschikbaar” is voor kerken.

Alle kerken die hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst krijgen in januari een brief met uitleg over het vragen van uitstel. Maandag gaat de dienst op haar site in op de kwestie.

Onrust in kerken om brief fiscus

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), een samenwerkingsverband van 31 kerkgenootschappen, maakte vrijdag in het RD bezwaar tegen een brief die de fiscus vorige week stuurde aan de kerken. Daarin sommeert de Belastingdienst dat kerken binnen vijf weken gebruik moeten maken van eHerkenning. Dat schrijven leidde tot „veel onrust” in de kerken, stelde mr. Daniëlle Woestenberg, jurist bij het CIO.

Dat kerken uitstel kunnen krijgen is een goede zaak, reageerde Woestenberg vrijdagavond desgevraagd. Toch blijft ze sceptisch over de handelwijze van de fiscus. „Kerken worden nu verplicht om uitstelverzoekformulieren in te vullen. Dat brengt rompslomp met zich mee.” Beter zou volgens haar zijn dat de Belastingdienst uit zichzelf uitstel verleent aan kerken. Ze gebruikt een voorbeeld om haar ergernis over de fiscus te schetsen. „Het is alsof je tegen een 4-jarige kleuter zegt: Je mag uitstel vragen om aan je rijles te beginnen. Terwijl iedereen weet dat zo’n kind geen rijles kán volgen.”