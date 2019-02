Belangstelling voor Engelstalige diensten in Groningse Martinikerk boven verwachting

De protestantse wijkgemeente Martinikerk in Groningen organiseert sinds nieuwjaar maandelijks Engelse diensten. De toeloop is boven verwachting, deelt ds. P. A. Versloot mee.

Ds. Versloot is voor 60 procent gemeentepredikant en voor 40 procent missionair predikant vanuit de IZB bij de wijkgemeente in de binnenstad. De gemeente krijgt steun van de Confessionele Vereniging en de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland. „Groningen telt ruim negenduizend buitenlandse studenten en is daarmee de tweede in grootte wat betreft buitenlandse studenten. De meesten van hen spreken Engels of verstaan het in ieder geval. Een aantal bezoekt Engelstalige evangelische diensten, maar er zijn er ook die zich daar niet thuis voelen. We bieden hun een alternatief.”

Inmiddels zijn er twee diensten gehouden. Beide trokken ongeveer 125 mensen. Ds. Versloot had dat niet verwacht. „We rekenden op 40 à 80 kerkgangers en hebben nog nauwelijks geworven. Onder de bezoekers waren bijvoorbeeld vier Chinezen die nog nooit naar de kerk waren geweest.”

Wat is het karakter van de Engelstalige diensten?

„De diensten zijn laagdrempelig, met koffie vooraf en eten na de dienst, zoals velen dat elders in de wereld gewend zijn. Zo hebben bezoekers de mogelijkheid vriendschappen te sluiten. De liturgie is sober, zoals we dat gewend zijn in de gereformeerde traditie. In de prediking staat Christus centraal.”

Is er samenwerking met andere groepen?

„We werken samen met de internationale studentenvereniging IFES, en met de anglicaanse kerk en een Koreaanse kerk in Groningen. Tijdens de diensten verwijzen we naar samenkomsten in die kerken op andere zondagen.”

Wat is het uiteindelijke doel?

„Het doel is drieledig. We willen missionair zijn, een thuis bieden voor christenen uit de wereldkerk en leren van buitenlandse christenen. Het zou mooi zijn als de bezoekers van de Engelstalige diensten echt in de gemeente opgenomen worden, bijvoorbeeld door mee te doen aan het kringwerk. Eerst maar eens even kijken hoe dit gaat.”