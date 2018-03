Behoefte aan reformatorisch voortgezet onderwijs in Malawi

In Malawi is dringend behoefte aan reformatorisch voortgezet onderwijs (vo). Dat stelde stichting Timotheos deze week.

De interkerkelijke stichting, die fondsen werft voor projecten in Malawi, liet hbo-student Bart Lodder onderzoek doen naar de behoefte aan reformatorisch voortgezet onderwijs in het Afrikaanse land. Daaruit blijkt dat slechts een derde van de jongeren in Malawi voortgezet onderwijs geniet. Reden is dat ouders schoolgeld moeten betalen, en daarvoor vaak te arm zijn. Daarnaast zijn er te weinig vo-scholen en laat de kwaliteit van de instellingen die er wel zijn te wensen over.

In het Bijbelonderwijs op de vo-scholen wordt volgens Lodder meestal uitgegaan van het idee van de algemene verzoening. Daarom is reformatorisch vo-onderwijs volgens hem nodig.

Het bestuur van Timotheos heeft nu opdracht gegeven voor vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van reformatorisch voortgezet onderwijs in Malawi.