Bedevaartroute Via Francigena mogelijk werelderfgoed

De bedevaartroute ”Via Francigena” komt mogelijk op de Unesco Werelderfgoedlijst. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland en Italië hebben de bedevaartroute voorgedragen bij de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties.

De wandelroute van Canterbury naar Rome is al ruim duizend jaar een van de belangrijkste bedevaartwegen in Europa. Er stonden vorig jaar 45.000 mensen geregistreerd die minstens zes of zeven dagen een deel van de route, die door vier landen en 650 plaatsen loopt, aflegden.