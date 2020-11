Beatrice de Graaf live op rd.nl over Verlangen naar verlossing

Prof. Beatrice de Graaf spreekt woensdag 18 november vanaf 10.00 uur over het thema Verlangen naar verlossing. Ze zal ingaan op het thema in relatie tot prediking en advent en kerst. De uitzending is op deze pagina te volgen.

Ook ds. Pieter Versloot komt aan het woord. De uitzending duurt tot 12.30 uur.