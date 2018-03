BBC besteedt nu wel aandacht aan Pasen

De Britse publieke omroep BBC geeft de paasprogrammering dit jaar nadrukkelijker een christelijk tintje. Dat meldde Premier Christian Radio onlangs.

De omroep reageert daarmee op kritiek vanuit de Anglicaanse Kerk op de grote aandacht die de BBC rond Pasen vorig jaar schonk aan niet-christelijke religies.

Tijdens het paasweekeinde wordt onder meer een kerkdienst vanuit de kathedraal van Sheffield uitgezonden en is er een programma over een bedevaart naar Santiago de Compostella. Ook zijn er bezinnende beschouwingen en is er op de radio ruimte voor religieuze muziek.