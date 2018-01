Barna: Atheïsme onder tieners VS neemt toe

Het aantal tieners in de Verenigde Staten dat zich atheïst noemt, is dubbel zo groot als het aantal volwassenen dat zegt niet in God te geloven.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Barna Group deze week presenteerde. Het Amerikaanse instituut deed in november 2016 onderzoek onder 1500 jongeren in de leeftijd van 13 tot 18 jaar (aangeduid als de ”generatie Z”). Ter vergelijking werden in die periode ook 1500 volwassenen ondervraagd.

Voor de huidige Amerikaanse tiener is het woord atheïst geen ‘vies’ woord meer, leert het onderzoek. Zo’n 13 procent noemt zichzelf zo, tegen 6 procent van alle volwassenen.

Ander startpunt

Volgens de onderzoekers vormen de huidige Amerikaanse tieners de eerste echte postchristelijke generatie. „Meer dan enige eerdere generatie zegt de ”generatie Z” geen religieuze identiteit te hebben. Ze voelen zich aangetrokken tot spirituele zaken, maar vanuit een heel ander startpunt dan eerdere generaties, waarvan een groot deel een fundamentele opvoeding vanuit de Bijbel en het christendom kreeg.”

Intussen noemen drie op de vijf Amerikaanse jongeren (59 procent) zich nog altijd christen (protestants of rooms-katholiek). Voor de groep daarboven (geboren tussen 1984 en 1998) is dat 65 procent. Van de ondervraagden die voor 1964 geboren werden, geven drie op de vier (75 procent) aan christen te zijn.

Een deel van de tieners in de VS (8 procent) noemt zich agnost. Een kleiner deel (7 procent) zegt zich aangetrokken te voelen tot een ander geloof. Een op de zeven (14 procent) tieners zegt zich in geen van de opties te herkennen.

Kwaad en lijden

In het onderzoek is aan niet-christenen ook gevraagd waarom ze niet geloven. Tieners én jongvolwassenen geven, meer dan oudere Amerikanen, aan dat het probleem van het kwaad en het lijden ervoor zorgt dat ze niet kunnen geloven. „De hedendaagse jongere worstelt met de werkelijkheid dat zowel het kwaad als een goede en liefdevolle God bestaat”, aldus de onderzoekers.

Gevraagd naar de verhouding tussen Bijbel en wetenschap vinden drie op de tien (31 procent) tieners dat die twee los van elkaar staan. Ruim een kwart (28 procent) zegt dat Bijbel en wetenschap elkaar aanvullen. De overige ondervraagden ervaren een conflict: 24 procent kiest de kant van de wetenschap, 17 procent houdt het bij de Bijbelse waarheid.