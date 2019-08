Baptistenvoorganger evangeliseert van deur tot deur

Ian Carrico, voorganger van de Beulah Baptist Church in Mayfield, een plaats in de Amerikaanse staat Kentucky, houdt vast aan de traditionele wijze van evangeliseren: aanbellen en het gesprek aangaan. Dat zegt hij in een interview met de Amerikaanse nieuwsdienst Baptist Press.

Terwijl velen de voorkeur geven aan modernere manieren om de Bijbelse boodschap aan de man te brengen, gaat Carrico nog steeds van deur tot deur, met folders en tractaten en een Bijbel. „Zo nu en dan laat God de vruchten op dit werk zien.”

Volgens de baptistenvoorganger waarderen veel Amerikanen deze wijze van benaderd worden met de Bijbelse boodschap. „Mensen bevinden zich op hun eigen terrein. Dat voelt voor hen vertrouwd.”

Vaak trekt Carrico er met een groep gemeenteleden op uit. „Wat we doen is dit: „We bellen aan, blijven bescheiden op de stoep staan, en vragen of we ons geloof in Christus met de ander mogen delen. Vaak willen de mensen best even luisteren of een folder aannemen. Het gaat de ene keer natuurlijk beter dan de andere keer, maar de mensen voelen onze goede intenties wel aan. Mensen waarderen het als ze persoonlijk benaderd worden. We willen hen met Jezus verbinden.”

Het is Carrico’s ervaring dat velen op een negatieve manier naar de kerk kijken, in het verleden slechte ervaringen met de kerk hebben opgedaan en zo een vertekend beeld van God hebben gekregen. „Juist dan kun je in een persoonlijk gesprek vaak meer bereiken dan op een groot evangelisatie-evenement of een opwekkingsbijeenkomst. Deze aanpak is ook veel goedkoper. Ik heb alleen een handvol folders en een Bijbel nodig. En die Bijbel zegt dat het Woord niet zonder vrucht zal terugkeren.”