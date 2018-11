Baptistenunie en ABC-gemeenten op weg naar fusie

Op de algemene ledenvergaderingen van de ABC Gemeenten in Het Brandpunt te Doorn is woensdag ingestemd met de intentieverklaring om tot een fusie met de Unie van Baptistengemeenten te komen.

De algemene vergadering van de unie had vorige week vrijdag al in Zwolle voor de plannen gestemd. Nu beide kerkgenootschappen akkoord zijn, is er basis om tot een gezamenlijke kerk te komen.

De besturen van beide kerkgenootschappen zoeken al sinds 2011 toenadering tot elkaar. Volgens Richard Santinge, voorganger van Stadskerk De Wijngaard in Leeuwarden en voorzitter van het bestuur van de ABC Gemeenten, leidde dat al tot veel samenwerking in de praktijk van alledag: „De Unie van Baptisten en de vrije baptisten zijn in 1982 uit elkaar gegaan, maar je zag de laatste jaren al dat we elkaar steeds meer opzochten. Onze verschillen zijn niet meer zo belangrijk, we willen nu toe naar een gezamenlijk kerkverband.” De moeilijkste besluiten om tot de fusie te komen zijn eigenlijk afgelopen jaren al genomen, aldus Santinge: „De belangrijkste afspraken die we al gemaakt hadden zijn dat we vooral regionaal georganiseerd zullen zijn, maar dat we op landelijk niveau samenwerken in het opleiden van voorgangers aan het Baptisten Seminarium.”

Dat zijn voor beide organisaties grote stappen. De ABC Gemeenten hadden al een sterke nadruk op regionale organisatiegraad, terwijl de unie een landelijk dienstencentrum heeft. Santinge: „Binnen de ABC Gemeenten willen we de overheadkosten en daarmee de contributie voor de kerken zo laag mogelijk houden. De samenwerking binnen het landelijke Seminarium lag erg gevoelig voor ons. De unie zal op haar beurt het dienstencentrum afbouwen. En ook voor de lokale kerken zullen er zaken veranderen: de kosten voor ondersteuning zullen bijvoorbeeld iets stijgen.”

Als gevolg van de instemming van de beide kerkgenootschappen wordt een fusiecommissie ingesteld. Die moet komende jaren praktische en technische zaken uitwerken, zoals het kiezen van het gewenst bestuursmodel en het opstellen van gezamenlijke statuten en huishoudelijk reglementen.

De geloofsgemeenschappen zullen de samenwerking al meteen in praktijk brengen. Daartoe is door beide vergaderingen een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd. Santinge: „We hebben nu vier jaar de tijd om tot een fusie te komen. Als dat niet lukt moeten we er weer over stemmen.”