Banner of Truth: de wereld ingaan als discipel

In het Engelse Yarnfield is maandag de conferentie van Banner of Truth van start gegaan.

Tot en met donderdag zijn ongeveer driehonderd predikanten samengekomen om te luisteren naar lezingen. Van dit aantal zijn er diverse predikanten en evangelisten uit Afrika en Azië. Ruim twintig Nederlanders bezoeken dit jaar de bijeenkomst, die voorheen bekendstond als de Leicester-conferentie. Naast het inhoudelijke programma behoren ook de onderlinge ontmoeting en het bezoeken van de boekentafels van Banner of Truth behoren tot de ingrediënten van een geslaagde conferentie.

Het hoofdthema ”Ik geloof in de Heilige Geest” wordt door diverse sprekers uitgewerkt. De openingspreek wordt gehouden door Steven Curry, predikant van de Ballymena Baptist Church in Noord-Ierland. In zijn preek put hij uit Johannes 20:19-23, het Schriftgedeelte waarin Jezus de Heilige Geest geeft aan Zijn discipelen die Hij uitzendt. Deze uitzending is de missionaire spits van het verlossingswerk van Christus. De gezonden Christus zendt Zijn volgelingen uit in de wereld om zielen te redden.

Afstand

Deze uitgaande beweging is geen optie, maar een kenmerk van een discipel van Christus. Zoals Christus in onze werkelijkheid kwam, zo dienen wij niet op afstand van de wereld te blijven staan, maar de wereld in te gaan. Curry legt de vinger bij het feit dat wij makkelijker mensen uitnodigen om naar onze diensten te komen, dan dat wij naar hen toe gaan om hen te ontmoeten. Juist daarom zijn we aangewezen op de Heilige Geest. Wie gaat in de voetsporen van de Heere Jezus, verloochent zichzelf en draagt zijn kruis. Het geloof in de Heilige Geest doet ons goedsmoeds voortgaan.

’s Avonds houdt dr. Derek Thomas, predikant van de First Presbyterian Church in Columbia (South Carolina), de eerste van een serie van drie lezingen over de Heilige Geest. In zijn betoog staat hij stil bij de Heilige Geest en de leer van de Drie-eenheid.

Hoewel Thomas een warm voorstander is van Christusprediking, is het volgens hem een reëel gevaar dat de verkondiging inlevert aan trinitarische rijkdom. In zijn lezing gaat Thomas daarom uitvoerig in op de stelling dat de Heilige Geest God is. Hij illustreert deze stelling aan de hand van de dogmageschiedenis. Op beslissende punten in de geschiedenis heeft de kerk zich uitgesproken voor het God-zijn van de Heilige Geest.

Vervolgens laat hij met een keur aan Bijbelteksten uit de Evangeliën, de Handelingen en de latere brieven zien dat de Heilige Geest een Persoon is. De Heilige Geest is ook de Geest van Christus. Dat betekent dat de Heilige Geest als geen ander Jezus kent en doorgrondt. Deze gedachte is bemoedigend als wij bedenken dat de Heilige Geest na de hemelvaart van Jezus uitgestort wordt en in de harten van de gelovigen woont.

Diepte

Het onderwerp van vanavond laat zich maar moeilijk verwoorden. Een woord van Augustinus onderstreept dr. Thomas van harte: „De diepte van de Drie-eenheid zie ik, de bodem ervan niet.” Zo blijven mensen stamelen over Wie God is. Hij is groot, en wij doorgronden Hem niet.

Ds. A. A. F. van de Weg, predikant van de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn, bezoekt dezer dagen met een delegatie Nederlandse predikanten de conferentie van Banner of Truth in het Britse Yarnfield. De lezingen van de conferentie worden rechtstreeks uitgezonden op rd.nl.