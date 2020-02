Balkan Zendingsdag: Christenen in Servië staan in de frontlinie

Stichting Balkan Zending mag een kleine bijdrage leveren aan het zendingswerk van Gods wereldwijde kerk. Dit stelde eerste voorzitter ds. W. M. Mulder zaterdag in zijn openingswoord op de jaarlijkse zendingdag van de stichting in Kampen.

Ds. Mulder, hersteld hervormd predikant te Wijk en Aalburg, merkte in zijn overdenking over Habakuk 3 op dat het gebed van de profeet om het behoud van Gods werk ook het zendingswerk omvat. De voorzitter memoreerde hoe de Balkan Zending begon met de ondersteuning van het lectuurwerk van ds. Simo Ralevic. Naast dit lectuurwerk wordt in de Servische stad Nis een Bijbelschool, Balkan Theological Seminary (BTS), en het evangelisatiewerk van de Hongaars-hervormde predikant ds. László Harangozó in Subotica ondersteund. Ds. Mulder wees op het nieuwe logo van de stichting: een hand, een opengeslagen Bijbel en de aardbol symboliseren het zendingswerk.

Alle natiën

Ds. Cedo Ralevic uit Nis, docent aan het BTS, schilderde in zijn toespraak het beeld van de kerk van Christus zoals die zou moeten zijn. „Dat is een kerk die dicht bij Gods Woord leeft en wier leden in alles op Christus lijken. Die met Christus zijn verbonden, lijken op Jezus Christus, Die oog en hart had voor armen, zondaren en verlorenen.”

Ter illustratie haalde ds. Ralavic vele teksten aan, waaronder Hebreeën 13 en Efeze 5. „In een wereld met zoveel ellende, met zoveel ontgoochelde, misbruikte en verwonde mensen, zullen de christenen als ware volgelingen het beeld van een ontfermende Jezus moeten laten zien”, betoogde de Servische predikant. Hij wees erop dat de kerk geen nationale of nationalistische instelling is, zoals de Servisch-Orthodoxe Kerk, maar een verzameling uit alle natiën en groeperingen. Christus had liefde, zorg en gebed voor criminelen, tollenaren en zondaren en kerkleden moeten in de Balkan en in Nederland datzelfde beeld vertonen, hield ds. Ralevic de aanwezigen voor.

Frontlinie

Prof. dr. W. van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarium in Amsterdam, deed verslag van zijn reis in oktober 2019 naar Servië. Het was ds. Van Vlastuin opgevallen dat de christenen die hij ontmoette meer in de frontlinie staan dan reformatorische christenen, die gewoonlijk niet buiten de refozuil treden.

De hoogleraar had in gastcolleges aan het Balkan Theological Seminary uitleg gegeven van de gereformeerde genadeleer. „Behalve de overgrote meerderheid van oosters-orthodoxen zijn er in Servië ook vele charismatische kerken. Om die reden waarderen studenten de lessen over de gereformeerde genadeleer als antwoord tegen het arminianisme, dat de genade afhankelijk maakt van de menselijke beslissing. De leer van Gods soevereine genade is de bevrijdende boodschap dat het behoud alleen van Gods kant komt.”

Sion

Ds. J. de Bruin, christelijk gereformeerd predikant in Elburg, mediteerde zaterdagmiddag over de

„zendingspsalm 87”, waaruit blijkt dat het Oude Testament ook vergezichten opent over de volheid der tijden, waarin het heil niet beperkt is tot Israël. „De betekenis van Sion stijgt uit boven de stad Jeruzalem, want Sion staat symbool voor de nieuwtestamentische christelijke gemeente. Bij het beeld van de geboorte past ook de verwijzing naar de barensweeën. De gebeden voor de zending en de uitbreiding van Gods Koninkrijk zijn een onderdeel van die barensweeën. Daarom roep ik u op om te bidden voor de zending in de Balkan, daarbuiten en ook voor zending in uw eigen omgeving.”

D. J. Koppelman vertelde het jeugdverhaal – over Rob, die zijn doodzieke zusje Geertje moet verzorgen omdat zijn vader meer geeft om de drank dan om zijn zieke dochter.

Ds. G. van Manen, predikant van gereformeerde gemeente te Elspeet, besloot de zendingsdag met een meditatie over de genezing van de dove en de moeilijk sprekende uit Markus 7. „De Heere Jezus zuchtte vanwege de zonde en de gevolgen van de zonde, maar geneest de dove en maakt hem niet alleen horend, maar doet hem ook recht spreken: dat is goed van God spreken.”