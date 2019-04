Bakermat Dordtse synode nu decor The Passion

Het inmiddels jaarlijks terugkerende tv-spektakel The Passion vindt donderdag plaats in Dordrecht. De keuze voor de stad heeft alles te maken met de herdenking van 400 jaar Dordtse synode, zegt EO-directeur Arjan Lock.

De negende editie wordt het. De laatste jaren trok de muzikale vertolking van het lijdensevangelie ieder jaar ruim drie miljoen tv-kijkers. Het evenement is een samenwerkingsproject van de omroepen EO en KRO-NCRV en verschillende organisaties.

Het thema van dit jaar –”Je bent niet alleen”– heeft twee kanten, vertelt EO-directeur Lock. „Het heeft te maken met de kern van het lijdensverhaal; het geloof dat God er is en met je van doen wil hebben. Daarnaast willen we ermee aandacht vragen voor het maatschappelijke thema van eenzaamheid.”

Is The Passion een blijvend terugkerend evenement geworden?

Lock: „Dat hoop ik wel. Ieder jaar moeten we opnieuw bekijken of we The Passion weer willen uitvoeren. Als het aan ons ligt, blijven we dit verhaal ook de komende jaren graag vertellen. Onder de voorwaarde dat de kern van het paasverhaal centraal blijft staan.”

Wanneer verdwijnt voor u die kern?

„Dat zie ik in de manier waarop wij het verhaal nu vertellen niet snel gebeuren. Het gaat van de eerste tot laatste minuut over het lijden, sterven en de opstanding van de Heere Jezus. We slaan daarin geen onderdelen over. Iedereen kent bijvoorbeeld de Matthäus Passion; daar eindigt het verhaal op Goede Vrijdag. Wij kiezen er echter bewust voor om de opstanding wel een plek te geven in ons verhaal.”

Waarom viel de keuze op Dordt?

„Vanwege de historie. Het leek ons mooi om bij de viering van 400 jaar Dordtse synode aan te sluiten. Voor ons als protestantse omroep staat het Woord centraal. Daar ligt ook de verbinding met de Dordtse synode en de komst van de Statenvertaling. Men probeerde destijds om het Evangelie beschikbaar te maken voor de brede lagen van de bevolking. Wij zoeken ook een gemeenschappelijke taal met deze hedendaagse vertaling van het paasevangelie.”

Toch leven juist onder degenen die zich aan de Dordtse synode verbonden weten grote bezwaren tegen dit evenement. Staat The Passion niet op gespannen voet met de gereformeerde lijn die ‘Dordt’ is ingeslagen?

„Dat denk ik niet. Er is geen denominatie die ‘Dordt’ kan kapen en dat geldt nog minder voor het verhaal van de Heere Jezus. Ik begrijp de bezwaren uit reformatorische kring heel goed en wil niet uitstralen dat The Passion de enige vorm is waarin het verhaal verteld kan worden. Al vanaf de eerste versie in Gouda zijn we met bezwaarden in gesprek. We willen duidelijk maken dat we het verhaal van Jezus op deze manier vertellen, omdat we geloven dat we daarmee mensen bereiken die niet meer in de kerk komen. Wederkerig zou ik de vraag willen neerleggen hoe iedere christen, op de plaats waar hij of zij geroepen is, dit verhaal kenbaar maakt in de eigen omgeving. Laten we onze energie vooral steken in die opdracht.”

Acteurs

Aan The Passion werken acteurs en muzikanten mee. Zo is dit jaar presentator Martijn Krabbé de „verteller” en speelt acteur Edwin Jonker de „rol van Jezus.” De keuze voor Barabbas viel voor deze editie op rapper Tim Kimman – artiestennaam Jebroer. Zijn lied ”Kind van de duivel” werd in 2017 een hit.

Gaat u met de keuze voor Jebroer geen grens over? Hoe kan zo iemand een rol spelen in een vertolking van het lijdensevangelie?

„We maken juist bij de invulling van deze rol altijd een keuze waarvan iedereen voelt dat er een rand aan zit. Dat is namelijk precies wat er gebeurde in de tijd van Jezus: een moordenaar werd op gelijke voet gesteld met de Zoon van God. Het feit dat u deze vraag stelt, laat iets zien van de spanning die we willen overbrengen: hoe is het mogelijk dat het publiek kiest voor iemand met zo’n achtergrond boven Jezus? Dat contrast willen we laten zien.”