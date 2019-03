Avonden voor ouders van kerkverlaters

Stichting De Vluchtheuvel heeft materiaal ontwikkeld waarmee kerkelijke gemeenten drie avonden kunnen beleggen voor ouders van kerkverlaters.

Doel van de avonden is dat ouders onder begeleiding van een Vluchtheuvelmedewerker met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen.

De hulpverleningsinstantie ging met de thematiek aan de slag op verzoek van een ex-cliënt die in haar gezin te maken heeft met kerkverlating en daarom contact zoekt met ouders in dezelfde situatie, zegt preventiemedewerker Hennie Zwanenburg. Samen met een collega ontwikkelde zij in de afgelopen maanden onder meer stellingen, vragen en opdrachten om het onderlinge gesprek op gang te brengen.

Tijdens de eerste avond zal er vooral aandacht zijn voor de ontwikkeling van de adolescent, zowel fysiek als op het terrein van identiteit en geloof. De tweede avond draait om de vraag welke plek jongeren in de kerk hebben en wat voor hen bindend en stimulerend is en wat juist niet. De derde avond biedt handvatten aan ouders in het omgaan met hun kind.

Ook het Praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken, dat uitgaat van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, komt de komende maand met toerustingsmateriaal voor ouders die te maken hebben met „geloofsverlating.” Volgens adviseur Hetty Pullen gaat het om materiaal dat het gesprek in de plaatselijke gemeente stimuleert, zoals materiaal voor een kringgesprek, maar ook om preekschetsen en informatie over wat je als gemeente voor kerkverlaters kunt doen. Het Praktijkcentrum, dat onlangs een onderzoek over stille kerkverlating publiceerde, verzorgt op verzoek gespreksavonden in gemeenten.

Een echtpaar wiens zoon al jaren niet meer in de kerk komt, pleit in een gesprek met het Reformatorisch Dagblad voor de oprichting van een reformatorische oudervereniging. „Er is zo veel leed. Zo veel ouders zitten op zondagochtend gebroken in de kerk, omdat ze tot diep in de nacht zijn opgebleven voor hun zoon of dochter.Het zou mooi zijn als we iets voor elkaar kunnen betekenen.”