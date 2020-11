Autoriteiten heffen coronabeperkingen voor megakerk John MacArthur op

Redactie kerk

LOS ANGELES. Voor de Amerikaanse megakerk die wordt geleid door de theoloog John MacArthur zijn alle coronamaatregelen opgeheven.

De beperkingen werden geannuleerd na onderzoek door Californische volksgezondheidsfunctionarissen, aldus de kerk op haar website. Persdienst Premier Christian News meldde dit dinsdag.

De Grace Community Church was verwikkeld in een langdurige strijd met de districtsautoriteiten van Los Angeles vanwege haar weigering om de gebruikelijke kerkdiensten te staken, ondanks een toename van het aantal coronabesmettingen in de regio.

In oktober riep MacArthur voorgangers op hun kerken te heropenen. Het coronaverhaal van de overheid klopte volgens hem niet.

De staat Californië telt inmiddels meer dan een miljoen coronagevallen. Ruim 18.000 mensen overleden eraan. Het district waarin de kerk van MacArthur is gevestigd, heeft verreweg het hoogste aantal gevallen, meer dan 342.000.

Zie ook:

John MacArthur aan voorgangers VS: Open je kerk, RD.nl (14-10-2020)

Zaak John MacArthur in 2021 voor de rechter, RD.nl (29-09-2020)