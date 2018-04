Autisme wordt vaak met mannen geassocieerd. Verhoudingsgewijs hebben ook meer mannen dan vrouwen autisme. Maar de laatste jaren krijgen zoveel vrouwen de diagnose autisme dat de verhouding nu een vrouw op vier mannen is. Reden voor het platform Autisme in de kerk om een studiedag te organiseren over autisme bij vrouwen. „Autisme staat Heere niet in de weg om met Zijn Geest te werken”

Meer dan 140 vrouwen en mannen schreven zich in voor de bijeenkomst zaterdag in Amersfoort. „Mijn dochter heeft autisme en ik vind het fijn om meer te weten te komen over dit onderwerp”, geeft een moeder aan. Een jonge vrouw: „Ik heb zulke paniekaanvallen door mijn autisme. Mijn man en ik zouden graag een kindje willen, maar sommige mensen raden ons dat af. Ik wil graag moeders spreken over hun ervaringen.”

Gerda Bastiaan biedt als verpleegkundig specialist hulp aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Ze geeft op de studiedag een presentatie met als thema ”Wie ben ik?”. Ze ontmoet veel vrouwen die problemen ervaren maar niet begrijpen wat er met hen aan de hand is. „Autisme wordt vaak niet herkend bij vrouwen, omdat ze sociaal gedrag van anderen kopiëren. Toch hebben zij, net als mannelijke autisten, een probleem met het verwerken van informatie en prikkels. Regelmatig klinkt het: „Mijn hoofd blijft druk. Ik kan niet tot rust komen.” Dat is typerend voor autisme.”

Deborah van Arragon maakte als ervaringsdeskundige een cartoon over dat teveel aan prikkels. Een trein dendert door iemands hoofd. De stoomwolken hangen erboven. Wanneer, vaak na een lange zoektocht, de diagnose autisme is gesteld, vallen er veel puzzelstukjes op hun plek. Maat-jes kunnen autistische vrouwen helpen door sociaal gedrag te „ondertitelen”, denkt Bastiaan. „Leg uit wat bepaald gedrag betekent. Waarom is het niet gepast om een grapje te maken wanneer iemand zich verdrietig of ziek voelt? Waarom komt een opmerking bot over? Hoe kun je goed reageren wanneer iemand pijn heeft?”

In een interview vertellen Marijke Droogendijk en Petra Hartman wat autisme voor hen betekent. Droogendijk kon haar opleiding niet afmaken. „De diagnose autisme was toen nog niet gesteld.” De komst van haar eerste kind was heel moeilijk voor haar. „Daarvoor kon ik mijn leven inrichten naar eigen inzicht, maar je weet nooit wanneer je baby gaat huilen. Dat brak me op. Toen ons dochtertje vier jaar was en allerlei problemen kreeg moesten we een autismetest invullen. Het leek wel of die test over mij ging. Ik herkende zoveel dingen. Ook ons zoontje bleek autisme te hebben. Beide kinderen bezoeken het speciaal onderwijs. Ik kan mijn kinderen heel goed begrijpen in hun autisme. Tegelijk vind ik het best lastig om volwassen te reageren wanneer we allemaal overprikkeld zijn.”

Hartman geeft vrienden van mensen met ASS de tip om duidelijk te zijn in hun communicatie. „Met van die zinnen als: „We bellen elkaar”, kan ik niets. Wanneer dan?, denk ik dan. Ook onverwacht bezoek vind ik lastig. Bel van tevoren, dan heb ik geen vijf minuten schakeltijd nodig wanneer je voor m’n deur staat.”

Ds. Droger gaat in de forumbespreking in op vragen van bezoekers van de dag. „Ik kan door mijn autisme moeilijk bij mijn gevoel komen. Hoe moet dat dan met geloven?” De predikant uit Vlaardingen geeft een bemoediging uit Psalm 103. „De Heere weet wat maaksel wij zijn. Autisme staat Hem niet in de weg om met Zijn Geest in ons te werken.”