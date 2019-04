Authenticiteit van prediker is cruciaal

Het eerste waar Paulus in zijn brief aan de Korinthiërs aandacht voor vraagt, is de authenticiteit van de prediker. „Als dienaren van het Woord wordt van ons volharding gevraagd.”

Op de laatste dag van de Banner of Truthconferentie in Yarnfield opent John Benton met een lezing over ”De Heilige Geest en de bediening van het Woord”. Vanuit 2 Korinthe 3 trekt hij lijnen naar de dienst van het Woord. In de bekering van zondaren onder de verkondiging van het Woord mogen wij een bevestiging van onze roeping tot het ambt zien. Onze bediening draagt een groot gewicht. Het is het gewicht van de heerlijkheid van God, Die door de Heilige Geest gestalte krijgt.

De aanwezige dienaren van het Woord worden bemoedigd om niet te vertragen, maar trouw voort te gaan in het verkondigen van Christus. Onze tijd heeft Geestvervulde predikers nodig, aldus Benton, die verlangen Christus te verheerlijken. Zijn lezing sluit af met een aantal bespiegelende vragen, waaronder: „Hoe afhankelijk ben ik als dienaar van het Woord van de Heilige Geest?”

In de traditionele slotpreek waarmee de vierdaagse conferentie afgesloten wordt, staat ds. Ian Hamilton stil bij Romeinen 8:26. Hij mediteert over de wijze waarop de Heilige Geest gelovigen te hulp komt in hun dagelijkse strijd met zonde en verleidingen. Het ontdekkende werk van de Heilige Geest zet zich voort in het leven van een christen. Dat is nodig vanwege de overblijvende zonde.

Hamilton voert John Owen sprekend in, die benadrukt hoe noodzakelijk de doding van de zonde is. Wie zijn zonde niet dagelijks doodt, wordt gedood door de zonde. Zonde is geestelijk overspel. We openen het Evangelie niet alleen om van vergeving van zonde te horen, maar ook om ons dieper te schamen en grondiger ontdekt te worden aan wie we zijn. Op dit punt stelt Hamilton dat we als dienaren van het Woord ook te gemakkelijk kunnen spreken over vergeving van zonde. Ons wordt de vraag gesteld wanneer we voor het laatst overweldigd zijn door Gods genade. Het gevaar is levensgroot dat het wonder van genade uitslijt. Een nauwe omgang met de Heere is nodig om de blijvende realiteit van zonde en genade te beseffen.

Nadat de Aäronitische zegen is uitgesproken, reist ieder huiswaarts.

Ds. A. A. F. van de Weg, predikant van de hersteld hervormd gemeente te Apeldoorn, bezocht met een delegatie Nederlandse predikanten de conferentie van Banner of Truth in het Britse Yarnfield. De lezingen werden rechtstreeks uitgezonden via rd.nl/banner.