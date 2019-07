Auteur relatieboeken Joshua Harris gaat scheiden

De Amerikaanse auteur Joshua Harris gaat scheiden. Dat heeft de evangelicale voormalige voorganger bekendgemaakt.

Harris schreef meerdere boeken over relaties. Zijn eerste publicatie, ”I kissed dating goodbye” (1997), schreef Harris op 21-jarige leeftijd. Het werd met ruim 1,5 miljoen verkochte exemplaren een wereldwijde bestseller. Het boek verscheen in het Nederlands onder de titel ”Ongekust en toch geen kikker” (uitg. Medema).

In zijn eerste boek adviseert Harris jongeren over relaties. Hij wijst dating af en keert zich bijvoorbeeld tegen zoenen voor het huwelijk. In de loop van de jaren kwam er steeds meer kritiek op het boek. Het zou te eenzijdig zijn en jongeren niet leren om te gaan met het andere geslacht en met seksualiteit. Harris publiceerde in 2018 een statement waarin hij deels afstand nam van zijn boek en hij bood zijn excuses aan aan lezers die erdoor geschaad waren. Daarnaast nam hij de beslissing om de uitgave van het boek stop te zetten.

Harris was verbonden aan het evangelicale netwerk The Gospel Coalition. Daar vertrok hij in 2014 vanwege een misbruikzaak in zijn kerk, hoewel duidelijk was dat hij hier zelf geen rol in heeft gespeeld.

Van 2004 tot 2015 was Harris voorganger van de evangelicale Covenant Life Church in Gaithersburg (VS) met meer dan 3000 leden. In 2015 legde hij zijn ambt neer om in het Canadese Vancouver zijn theologiestudie af te ronden.

Harris maakte zijn scheiding vorige week bekend via Instagram. Het echtpaar was negentien jaar getrouwd. Hun verlovingstijd speelt een rol in Harris’ boek ”Boy meets girl”. Het echtpaar gaat uiteen omdat er „in de loop der jaren aanzienlijke veranderingen in hen beiden hebben plaatsgevonden”, zo schrijft Harris op Instagram.