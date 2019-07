Auteur Harris „niet langer christen”

De Amerikaanse auteur Joshua Harris, bekend van meerdere christelijke relatieboeken, omschrijft zichzelf niet langer als christen.

Dat maakte Harris zaterdag bekend op zijn Instagrampagina. De auteur, die vooral bekend werd door zijn bestseller ”I kissed dating goodbye” (vertaald als ”Ongekust en toch geen kikker”), schrijft dat hij in zijn „geloof in Jezus een grote verandering heeft ondergaan. De populaire uitdrukking hiervoor is ”deconstructie”, de Bijbelse uitdrukking is ”afval”. Naar al de maatstaven die ik ken om een christen te definiëren, ben ik geen christen. Veel mensen vertellen me dat er nog andere manieren zijn om het geloof te beoefenen. Daar wil ik voor openstaan, maar op dit moment ben ik nog niet op die plek.”

Auteur relatieboeken Joshua Harris gaat scheiden

Anderhalve week geleden deelde Harris al mee te gaan scheiden na negentien jaar huwelijk. In zijn nieuwe bericht schrijft hij dankbaar te zijn voor veel berichten die hij ontving na de aankondiging van zijn scheiding. Hij zegt vanuit allerlei groepen steun te krijgen. „Deze week ontving ik genade van christenen, atheïsten, evangelicalen, ex-evangelicalen, hetero’s, LGBTQ-personen en iedereen die er tussenin zit. Uiteraard zijn er ook woorden van sterke afkeuring geweest van religieuze mensen. Hoewel die niet altijd plezierig waren, weet ik dat de mensen mij proberen lief te hebben. Er zijn ook hatelijke reacties geweest die me kwaad maakten en kwetsten.”

De auteur zegt niet te kunnen delen in het verdriet dat christenen zullen voelen over zijn keuze. „Ik zie dit moment niet als negatief. Ik voel me zeer levend, wakker en verrassend hoopvol.”

Harris’ bestseller ”Ongekust en toch geen kikker” werd ruim 1,5 miljoen keer verkocht. Het boek riep in de afgelopen jaren veel kritiek op. De visie van de auteur –die pleitte tegen onder meer dating en zoenen voor het huwelijk– zou te radicaal zijn. Harris nam in 2018 al deels afstand van zijn eerdere standpunten. In zijn recente Instagrambericht onderstreept hij dit. Harris schrijft in het bijzonder de LGBTQ+-gemeenschap excuses te willen aanbieden. „Ik betreur mijn opvattingen tegen gelijkheid in het huwelijk, voor het niet erkennen van jullie plaats in de kerk en voor iedere manier waarop mijn schrijven heeft bijgedragen aan uitsluiting en dogmatisme.”

Harris was van 2004 tot 2015 voorganger van de evangelicale Covenant Life Church, met meer dan 3000 leden. Ook was hij tot 2014 verbonden aan het evangelicale netwerk The Gospel Coalition.