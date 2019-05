Australische rugbyspeler geschorst na Bijbelse oproep

Israel Folau, een Australische rugbyspeler die in april was geschorst omdat hij op Instagram mensen opriep tot berouw over hun zonden, is door een commissie schuldig bevonden aan een „ernstige inbreuk” op de beroepscode.

Met een verwijzing naar 1 Korinthe 6:9-10 had Folau een reeks zonden genoemd en opgeroepen tot berouw, op straffe van eeuwige veroordeling. Folau’s contract werd vervolgens ontbonden. De topsporter gaat niet in beroep omdat hij de Australische rugbybond niet vertrouwt, meldde Christian Today maandag.