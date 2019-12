Atheïsten Canada vangen bot bij rechter

De ”Kerk van het atheïsme van Centraal-Canada” is volgens de rechter geen religieuze organisatie. Daarom kan de gemeenschap geen aanspraak maken op bepaalde belastingvoordelen voor religieuze instellingen in Canada.

Dat meldde de Canadese omroep CBC vorige week.

Organisaties die als doel hebben religie te bevorderen of die andere doelen nastreven ten gunste van de gemeenschap, kunnen in Canada worden aangemerkt als liefdadigheidsinstelling, waardoor zij belastingvoordelen krijgen. Om die status te verkrijgen, moet een organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen. Een daarvan is het hebben van een specifiek en begrijpelijk geloofssysteem.

Drie rechters van het federale gerechtshof en de Canadese minister die verantwoordelijk is voor de belastingwetten oordeelden vorige week in hoger beroep unaniem dat het de gemeenschap van de atheïsten aan zo’n systeem ontbreekt. De atheïsten, die zeggen te geloven in „reguliere wetenschap”, wilden worden behandeld als een „niet-religieuze religieuze organisatie.” Dat was volgens de rechters niet specifiek genoeg. Bovendien was de minister niet onder de indruk van de ”Tien geboden van energie” die de gemeenschap had geformuleerd.

De gemeenschap had plannen om „het atheïsme te preken met liefdadigheidsactiviteiten”, in eerste instantie in de stad Ottawa en de provincies Ontario en Quebec.