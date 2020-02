Asia Bibi wil asiel in Frankrijk

De Pakistaanse christin Asia Bibi is van plan politiek asiel aan te vragen in Frankrijk. Dat meldde ze maandag in een interview met de Franse krant La Croix.

De Franse president Macron spreekt vrijdag met Bibi over haar plannen. De Pakistaanse, die in 2010 ter dood werd veroordeeld wegens godslastering, werd acht jaar later alsnog vrijgesproken.

Asia Bibi: negen jaar middelpunt van haat

Bibi is in Frankrijk om onder meer haar nieuwe boek ”Eindelijk vrij” te promoten. In het boek, waarvan in september een Engelse vertaling verschijnt, vertelt de 50-jarige christin over haar leven.

Sinds een jaar is de Pakistaanse vrij. Momenteel leeft ze in Canada, maar haar wens is om in Frankrijk te gaan wonen.

Bibi wil, nadat ze in Frankrijk is gaan wonen, zich gaan inzetten voor vrijlating van andere gevangenen in Pakistan. In het overwegend islamitische land is zo’n 2 procent van de bevolking christen. Het land staat op de vijfde plek van de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors.