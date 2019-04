„Asia Bibi verlaat binnen paar weken Pakistan”

Asia Bibi is nog steeds in Pakistan, aldus de Pakistaanse premier Imran Khan in een woensdag vrijgegeven BBC-interview. „Maar ik kan u verzekeren dat ze veilig is en binnen enkele weken het land zal verlaten.”

De Pakistaanse regeringsleider weerspreekt hiermee geruchten dat de christin in Canada herenigd zou zijn met haar gezin. Dat Bibi nog steeds in Pakistan verblijft, zo stelt Khan tegenover de Britse nieuwszender, komt door „een kleine complicatie.” Hij weigert echter een verklaring te geven.

De christelijke moeder van vijf zat acht jaar in afzondering in de dodencel op beschuldiging van godslastering. Na een geruchtmakend proces sprak het hooggerechtshof in Pakistan Bibi in november vorig jaar vrij, daarbij haar onmiddelijke vrijlating eisend.

Door de uitspraak laaiden wereldwijd gewelddadige protesten op van extremistische moslimgroeperingen. Vanwege de dreiging is Bibi met behulp van een luchttransport van de gevangenis in Multan naar een geheime locatie in Islamabad gebracht. Sindsdien is onduidelijk hoe het met de vrouw gaat en of ze inderdaad in staat is om Pakistan te verlaten.

Volgens media worden er voorbereidingen getroffen voor haar vertrek naar Canada, waar haar kinderen verblijven. De Britse krant The Daily Mail berichtte vorige maand dat Bibi’s gezondheid achteruit gaat en dat ze niet de medische zorg krijgt die ze nodig heeft.