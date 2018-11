„Asia Bibi symbool voor miljoenen vervolgde christenen”

Ruim 600 mensen stromen donderdag de Grote Kerk van Vianen binnen. Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organiseert een dienst om de onlangs vrijgelaten christin Asia Bibi te steunen. „Asia staat symbool voor alle gevangen christenen in de wereld.”

De pers vliegt als één man op de sprekers van de avond af. Saif ul-Malook, de advocaat van Bibi, is verreweg de populairste. Camera’s klikken. Het koor Jigdaljahu onder leiding van Bert Noteboom zingt onverstoorbaar verder.

„We voelen ons verbonden met Asia Bibi”, opent projectleider en fondsenwerver Herman Meijer van HVC de bijeenkomst. „We geloven in dezelfde God.” Om dat te onderstrepen, spreekt hij de Apostolische Geloofsbelijdenis uit. Vervolgens legt hij via een gedeelte uit 1 Thessalonicenzen 5 de vinger bij de tekst ”Verblijdt u te allen tijd”. „Dat was niet moeilijk toen we vorige week hoorden dat Asia Bibi vrijgelaten zou worden. Maar zelfs als een christen gevangen zit, is hij toch vrij in Christus.”

ytBibi

„Niemand weet waar Asia Bibi nu is”, vertelt directeur van HVC Jan Dirk van Nifterik. „We weten niet of ze nog in Pakistan is. De geruchten dat ze asiel zou hebben aangevraagd in Nederland, kunnen we niet bevestigen. We stellen nu alles in het werk om de overheid te bewegen Asia Bibi hier onderdak te verlenen.”

De advocaat van Bibi, Saif-ul-Malook, krijgt een groot applaus als hij het spreekgestoelte betreedt. De vrijspraak van Asia Bibi was het „grootste nieuws” van zijn leven, vertelt hij. „Het was zo ongeveer een dood iemand weer tot leven wekken.”

Blijmoedig

Malook heeft Bibi leren kennen als een sterke vrouw. „Toen ik haar ontmoette, was ik verbaasd dat ze zo blijmoedig was. Ze zat negen jaar achter de tralies. Ik zou in haar situatie depressief zijn geworden.” Doordat deze zaak ook in Pakistan veel media-aandacht kreeg, loopt Malooks leven daar gevaar. Reden voor HVC hem in Nederland op te vangen.

Van Nifterik maakt van de gelegenheid gebruik om Malook de eerste HVC-award uit te reiken. Vanaf nu zal deze prijs jaarlijks overhandigd worden aan personen die zich inzetten voor de vervolgde kerk. Twee rijen ringen beelden als symbool van oneindigheid de trouw van God uit.

Van der Staaij Bibi

Zowel Europarlementariër Peter van Dalen van de ChristenUnie/SGP als SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij benadrukt er alles aan te zullen doen om de politiek te bewegen Asia Bibi toe te laten in Nederland. Volgende week zal er in het Europees Parlement een debat over de kwestie zijn, vertelt Van Dalen. Van der Staaij hoopt dat de vrijlating van Asia Bibi „ons bemoedigt om ons te blijven inzetten voor de vervolgde kerk” (zie kader).

Als uit één mond klinken ”De kerk van alle tijden heeft slechts één vaste grond” en de woorden van Psalm 134:3, waarmee Malook, zelf moslim, Gods zegen meekrijgt. Een man uit het publiek staat met breed uitgespreide armen. „Amen”, roept hij als Meijer de avond besloten heeft.

„Het is goed om met z’n allen bij elkaar te zijn”, vindt Nico ’t Lam terwijl hij zich klaarmaakt om naar zijn motor te gaan. De 69-jarige inwoner van Gorinchem stak zijn enthousiasme ook tijdens de dienst niet onder stoelen of banken. „Ik kan niet anders. God moet van alles de eer krijgen. Het gaat alleen om Hem.”

HVC-directeur Van Nifterik kijkt terug op een „bemoedigende” avond. „De afgelopen tijd was inspannend. Alle media-aandacht is overweldigend voor ons als kleine organisatie. De afgelopen nachten heb ik weinig geslapen.”

Geen spijt

Diezelfde vermoeidheid straalt af van het gezicht van Malook. Hij toont zich verrast door de opkomst tijdens de dienst. „Het was een nieuwe ervaring voor mij om zoveel christenen bij elkaar te zien.” Had hij er moeite mee om als moslim een christelijke cliënt te helpen? „Een advocaat of rechter heeft geen religie. Het werd pas een probleem voor mij toen moslims zich op mij gingen afreageren. Ik heb geen spijt van mijn keuze om Asia Bibi bij te staan.”

Met enkel tasje op Schiphol

Toen Europarlementariër Peter van Dalen Saif-ul-Malook zaterdag op Schiphol ophaalde, had de advocaat alleen scheergerei bij zich. „De beroemdste advocaat van Pakistan stond voor me, met alleen een plastic tasje. We moesten eerst shoppen: ondergoed, sokken en warme kleding.”

Volgens Van Dalen is het bijzonder dat deze moslimadvocaat opstond voor een christen. „Ik hoop dat deze mensenrechtenheld met zijn gezin een plek krijgt in de Nederlandse samenleving. Ik heb groot respect voor mijn vriend Malook.”

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij noemt Bibi een „symbool van verwachting en verlossing.” „Door velen wordt ze gezien als het gezicht van vervolgde christenen.” Tijdens een werkbezoek aan Islamabad heeft de fractieleider christenvervolging met eigen ogen gezien. De politiek is volgens Van der Staaij geroepen om zich in te zetten voor de advocaat „die zijn nek wilde uitsteken voor deze vrouw. Ook Asia Bibi is welkom in ons land. Laten we hopen en bidden dat zij en haar gezin een veilige en vrije plek mogen vinden.”