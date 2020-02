Asia Bibi: Mijn geloof is alleen maar sterker geworden

Het geloof van de Pakistaanse christin Asia Bibi is door haar gevangenschap alleen maar sterker geworden, zegt ze. „Ik heb geleerd dat God je nooit alleen laat. Hij is altijd bij ons.”

De Pakistaanse christin Asia Bibi heeft een enerverende week achter de rug. Ze gaf interviews aan Franse kranten, de televisie en radio, kreeg dinsdag het ereburgerschap van Parijs, terwijl er vrijdag een ontvangst wachtte bij de Franse president Emmanuel Macron.

Het is vrijdagavond als ze met haar gehandiapte dochter Eisha haar opwachting maakt in een advocatenkantoor vlakbij de Champs Elysée in Parijs. Daar wachtten media uit diverse Europese landen op haar.

Bibi is het symbool geworden van de strijd tegen blasfemiewetten in islamitische landen.

Samen met de Franse journaliste Anne-Isabelle Tollet schreef ze het boek ”Eindelijk vrij” over haar arrestatie, gevangenschap en vrijspraak. Het boek is inmiddels in tien talen vertaald.

Asia Bibi: negen jaar middelpunt van haat

Ze is moe, vertelt de uitgever voorafgaand aan haar komst; de week heeft veel van haar gevergd. Als ze anderhalf uur later dan gepland arriveert, oogt ze echter monter en sterk en bedankt de journalisten voor hun geduld.

De ontmoeting met president Macron ervoer ze als bijzonder. „Hij gaf me veel aandacht, alsof ik familie van hem was”, zegt ze. „Ik had nooit kunnen denken dat ik bij de president zou zitten en hem zou ontmoeten. Het was zo bijzonder. Ik kon het bijna niet geloven en dacht tijdens de ontmoeting: is dit echt?”

Een besluit over haar asielaanvraag in Frankrijk kreeg ze nog niet. „De procedure kost tijd.” Ze is Canada dankbaar voor de tijd dat ze er heeft mogen wonen, maar ze had daar een tijdelijke verblijfsvergunning. Ze hoopt in Frankrijk definitief onderdak te krijgen. „Ik wil hier graag wonen”, zegt ze. „De Europese Unie heeft veel voor me gedaan.”

In de gevangenis bad u vlak na het horen van de doodstraf: „Heer, waarom stelt U mij op deze manier op de proef?” Heeft u daar een antwoord op gekregen?

„Ja, ik heb een antwoord gekregen. Ik sprak met God in de gevangenis en Hij gaf me tekenen om me bij te staan. Ik ben door God op de proef gesteld, maar Hij heeft me veel kracht gegeven. Daarom vertel ik iedereen sterk te zijn in geloof. Als je God vertrouwt, zal je geloof sterker worden.”

Hoe is het met uw kinderen?

„Ik denk dat God hen veel geduld heeft gegeven.” Haar dochter, die naast haar zit, barst daarop in huilen uit. Haar moeder omhelst haar: „Je moeder is bij je”, zegt ze. „En kijk eens naar alle mensen die gekomen zijn om je te ontmoeten en je liefde te geven.”

Ook na Asia Bibi blijft leed Pakistaanse lotgenoten groot

Hoe heeft uw ervaring in de gevangenis uw geloof beïnvloed?

„Mijn geloof is altijd sterk geweest. Maar het is alleen maar sterker geworden. Ik heb er geleerd dat God je nooit alleen laat. Hij is altijd bij ons.”

Heeft u temidden van alle moeilijkheden in de gevangenis ooit aan God getwijfeld?

„Toen ik werd geboren heeft een priester mijn moeder al gezegd dat ik op de proef zou worden gesteld. Mijn ouders vertelden me dat. Ik wist dat dit op een dag zou gebeuren.”

Bibi zegt zeer vereerd te zijn met het bezoek van vrijdag aan Macron, maar haar grote hoop is de paus te ontmoeten. „Toen ik hoorde dat de paus voor me bad, voelde ik me zo gezegend. Uit de grond van mijn hart bid ik voor hem”, zegt de rooms-katholieke Bibi.

Ze heeft er veel verdriet van dat meerdere mensen gedood werden die zich in Pakistan voor haar zaak hebben ingezet, zoals de gouverneur van de provincie Punjab, Salmaan Taseer, en de minister van minderheidszaken Shahbaz Bhatti.

„Ik vind het vreselijk dat ze gedood zijn. Het is weer bijna de sterfdag van de minister. Hij was onschuldig. Altijd als ik aan hem denk, krijg ik tranen in mijn ogen. Maar ik heb het sterke gevoel dat hij nog leeft, want iedereen die zijn leven heeft geleefd in moed en geloof, sterft nooit.”