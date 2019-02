„Asia Bibi herenigd met gezin in Canada”

De van godslastering vrijgesproken Pakistaanse christin Asia Bibi is bij haar gezin in Canada.

Dat heeft haar advocaat, Saif-ul-Malook, vrijdag tegenover de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gezegd. Later op de dag wilde hij zijn uitspraak echter niet bevestigen. Ook zei hij niet zeker te weten of Bibi daadwerkelijk uit Pakistan is vertrokken.

In november 2010 werd Asia Bibi op grond van de pas ingevoerde blasfemiewet als eerste vrouw in Pakistan ter dood veroordeeld omdat zij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze zat sindsdien gevangen in een cel zonder ramen en sanitair. In oktober vorig jaar sprak het hooggerechtshof Asia Bibi officieel vrij van godslastering. Toen werd overal in het land door extremisten tegen deze uitspraak geprotesteerd. De rechter verwierp dinsdag een verzoek om de vrijspraak van Bibi te herzien.