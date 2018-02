Artiosreeks uitgebreid met Bijbelstudies

De Artiosreeks, een serie bezinnende publicaties van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, is uitgebreid met Bijbelstudieboekjes.

Dat meldde De Waarheidsvriend, het orgaan van de Bond, vrijdag. De eerste twee delen, die deze week verschenen, bevatten studies uit Joël en Habakuk, geschreven door ds. J. J. ten Brinke (Stolwijk), en uit 1 Samuël, door ds. W. J. Westland (Lelystad).

In het najaar staan twee deeltjes gepland met Bijbelstudies vanuit de Bijbelboeken Markus en Romeinen. Elk boekje bevat acht hoofdstukken, waarin gestreefd is naar het bieden van overzicht en eenvoudig taalgebruik. De boekjes zijn voorzien van gespreksvragen.