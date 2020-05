Armenen in Turkije vrezen vervolging

Armeense christenen in Turkije moeten zich voorbereiden op nieuwe vervolgingen.

Dat stelt de Centrale Raad van Armeniërs in Duitsland naar aanleiding van de brandstichting bij een Armeense kerk in Istanbul op 8 mei. De Duitse nieuwsdienst Idea berichtte hier deze week over.

Een man stak toen de deur van de Armeense Maria Geboortekerk in Istanbul in brand. Hij vluchtte daarna, maar kon vrij snel worden aangehouden. De man verklaarde dat hij de brand had aangestoken, omdat hij de Armeniërs verantwoordelijk houdt voor het coronavirus. De autoriteiten omschrijven hem als „een verward individu.”

De Centrale Raad van Armeniërs in Duitsland ziet het incident als een begin van verdere aanvallen op christenen. De raad verwijst naar een onlangs uitgebrachte editie van het aan de Turkse overheid gelieerde tijdschrift ”Gercek Hayat” waarin het gaat over „serieuze onrust tegen religieuze minderheden.” Christenen worden gezien als aanhangers van de Gülenbeweging, aldus de raad. Voorzitter Schawarsch Owassapian ziet in de hetze tegen Gülenaanhangers een nieuwe poging om christenen als zondebok te misbruiken.

De Turkse president Erdogan houdt de islamitische prediker Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in 2016.